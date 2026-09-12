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Наушники Huawei Freebuds SE 2 Black 55037505 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Huawei Freebuds SE 2 Black 55037505

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Наушники Huawei Freebuds SE 2 Black 55037505 - фото 1
Наушники Huawei Freebuds SE 2 Black 55037505 - фото 2
Наушники Huawei Freebuds SE 2 Black 55037505 - фото 3
Наушники Huawei Freebuds SE 2 Black 55037505 - фото 4
Наушники Huawei Freebuds SE 2 Black 55037505 - фото 5
Наушники Huawei Freebuds SE 2 Black 55037505 - фото 6
Наушники Huawei Freebuds SE 2 Black 55037505 - фото 7
Наушники Huawei Freebuds SE 2 Black 55037505 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 Black 55037505 - фото 1
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 Black 55037505 - фото 2
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 Black 55037505 - фото 3
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 Black 55037505 - фото 4
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 Black 55037505 - фото 5
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 Black 55037505 - фото 6
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 Black 55037505 - фото 7
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 Black 55037505 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693139
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс, сменные насадки, кабель USB-C, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
80

Описание товара Наушники Huawei Freebuds SE 2 Black 55037505

Фирменное качество наушников HUAWEI FreeBuds SE 2 в сочетании с удобной посадкой позволит наслаждаться музыкальными композициями часами напролёт, не испытывая ни единого намёка на дискомфорт.

Отзывы о товаре Наушники Huawei Freebuds SE 2 Black 55037505




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс, сменные насадки, кабель USB-C, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Описание
Фирменное качество наушников HUAWEI FreeBuds SE 2 в сочетании с удобной посадкой позволит наслаждаться музыкальными композициями часами напролёт, не испытывая ни единого намёка на дискомфорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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