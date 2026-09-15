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Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00)

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Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00) - фото 1
Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00) - фото 2
Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00) - фото 3
Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00) - фото 4
Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00) - фото 5
Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00) - фото 6
Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00) - фото 7
Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00) - фото 8
Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00) - фото 9
Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00) - фото 10
Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Микрофон
да
  • Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00) - фото 1
  • Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00) - фото 2
  • Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00) - фото 3
  • Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00) - фото 4
  • Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00) - фото 5
  • Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00) - фото 6
  • Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00) - фото 7
  • Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00) - фото 8
  • Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00) - фото 9
  • Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00) - фото 10
  • Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656576
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, документация, зарядная станция-футляр, кабель USB Type-A - USB Type-C, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
6.5
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х2
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00)

Наушники TWS Baseus Bowie WX5 белого цвета подключаются через Bluetooth-канал. В радиусе 10 м он обеспечивает стабильный сигнал. В режиме воспроизведения наушники работают в течение 6.6 ч благодаря аккумулятору емкостью 40 мА·ч. В зарядном кейсе используется батарея емкостью 400 мА·ч, что увеличивает до 30 ч время автономной работы устройства. Baseus Bowie WX5 ? наушники-вкладыши оснащены динамиками диаметром 13 мм с поддержкой диапазона 20-20000 Гц. Модель открывает сбалансированный звук, который наполнен энергией. В нем нежные и тонкие частоты переплетаются с глубокими и насыщенными нотами. Устройство воспроизводит детализированный звук с заметными басами. Благодаря 4 цифровым микрофонам собеседник четко слышит голос в режиме разговора. Для управления вызовами и звуком используются сенсорные кнопки на корпусе устройства. Для управления со смартфона на него устанавливается приложение Baseus.

Отзывы о товаре Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, документация, зарядная станция-футляр, кабель USB Type-A - USB Type-C, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
6.5
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники TWS Baseus Bowie WX5 белого цвета подключаются через Bluetooth-канал. В радиусе 10 м он обеспечивает стабильный сигнал. В режиме воспроизведения наушники работают в течение 6.6 ч благодаря аккумулятору емкостью 40 мА·ч. В зарядном кейсе используется батарея емкостью 400 мА·ч, что увеличивает до 30 ч время автономной работы устройства. Baseus Bowie WX5 ? наушники-вкладыши оснащены динамиками диаметром 13 мм с поддержкой диапазона 20-20000 Гц. Модель открывает сбалансированный звук, который наполнен энергией. В нем нежные и тонкие частоты переплетаются с глубокими и насыщенными нотами. Устройство воспроизводит детализированный звук с заметными басами. Благодаря 4 цифровым микрофонам собеседник четко слышит голос в режиме разговора. Для управления вызовами и звуком используются сенсорные кнопки на корпусе устройства. Для управления со смартфона на него устанавливается приложение Baseus.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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