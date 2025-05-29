Гарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб.
В наличии
Код товара: 162146
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 040 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Длина кабеля, м
1.1
Размеры в упаковке, см
7х7х3
Вес, г.
70
Описание товара Гарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A
В отличие от круглой формы обычных наушников-вкладышей, конструкция новых наушников EarPods продиктована геометрией ушной раковины. Именно поэтому для многих пользователей они будут удобнее любых других наушников-вкладышей. Динамики наушников EarPods специально спроектированы так, чтобы обеспечить минимальные потери звука и наилучшее звучание. Наушники EarPods с разъёмом Lightning оснащены встроенным пультом, с помощью которого можно регулировать громкость, управлять воспроизведением музыки и видео и принимать или завершать звонки одним нажатием.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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В отличие от круглой формы обычных наушников-вкладышей, конструкция новых наушников EarPods продиктована геометрией ушной раковины. Именно поэтому для многих пользователей они будут удобнее любых других наушников-вкладышей. Динамики наушников EarPods специально спроектированы так, чтобы обеспечить минимальные потери звука и наилучшее звучание. Наушники EarPods с разъёмом Lightning оснащены встроенным пультом, с помощью которого можно регулировать громкость, управлять воспроизведением музыки и видео и принимать или завершать звонки одним нажатием.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
Качественные, ни каких проблем пока не нашел
Достоинства:
Комментарий:
Все понравилось, наушники хорошие
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные, работают , похожи на оригинал Звук хороший Единственное что у меня уши начинают болеть после долгой носки, но в меня вроде и раньше так было
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, упаковка целая, наушники оригинальные, но служат не больше полугода, заказываю сыну уже вторые. Хотя, может быть просто он неаккуратно пользуется. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество звука, просто абалденное, есть с чем сравнить, советую!
Достоинства:
Комментарий:
Звучание хорошее. Микрофон работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, упаковка надёжная, сын сказал, что звук в них хороший, лучше, чем в аналогичных, но не "родных". Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
оригинальные и этим все сказано!
Достоинства:
Отличный звук, все работает.
Уши не устают, при долгих разговорах, собеседник слышит четко без шумов, качественное звучание музыки
Достоинства:
Приобретались на подарок. Не один год пользуюсь проводной гарнитурой Apple EarPods 3,5 mm. Звук и качество на высоте.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличные наушники!
Достоинства:
цена/качество
Недостатки:
нет
Комментарий:
Оптимальный вариант по соотношению цены/качества. Звук приятный, громкость нормальная, комфортные
Достоинства:
Хорошая упаковка,есть басы,нет писклявого звука.
Недостатки:
Цена.
Комментарий:
Определённо советую их. Считаю самыми сбалансированными, удобными и надёжными(~) наушниками, которые подойдут для повседневного использования и для любых задач.
Гарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Гарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A
Достоинства:
Комментарий:
Качественные, ни каких проблем пока не нашел
Достоинства:
Комментарий:
Все понравилось, наушники хорошие
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные, работают , похожи на оригинал Звук хороший Единственное что у меня уши начинают болеть после долгой носки, но в меня вроде и раньше так было
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, упаковка целая, наушники оригинальные, но служат не больше полугода, заказываю сыну уже вторые. Хотя, может быть просто он неаккуратно пользуется. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество звука, просто абалденное, есть с чем сравнить, советую!
Достоинства:
Комментарий:
Звучание хорошее. Микрофон работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, упаковка надёжная, сын сказал, что звук в них хороший, лучше, чем в аналогичных, но не "родных". Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
оригинальные и этим все сказано!
Достоинства:
Отличный звук, все работает.
Уши не устают, при долгих разговорах, собеседник слышит четко без шумов, качественное звучание музыки
Достоинства:
Приобретались на подарок. Не один год пользуюсь проводной гарнитурой Apple EarPods 3,5 mm. Звук и качество на высоте.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличные наушники!
Достоинства:
цена/качество
Недостатки:
нет
Комментарий:
Оптимальный вариант по соотношению цены/качества. Звук приятный, громкость нормальная, комфортные
Достоинства:
Хорошая упаковка,есть басы,нет писклявого звука.
Недостатки:
Цена.
Комментарий:
Определённо советую их. Считаю самыми сбалансированными, удобными и надёжными(~) наушниками, которые подойдут для повседневного использования и для любых задач.