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Гарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A

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Гарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A - фото 1
Гарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A - фото 2
Гарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A - фото 3
Гарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A - фото 4
Гарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A - фото 5
Гарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Гарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A - фото 1
  • Гарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A - фото 2
  • Гарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A - фото 3
  • Гарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A - фото 4
  • Гарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A - фото 5
  • Гарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 162146
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Гарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A
2 040 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Наушники
Длина кабеля, м
1.1
Размеры в упаковке, см
7х7х3
Вес, г.
70

Описание товара Гарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A

В отличие от круглой формы обычных наушников-вкладышей, конструкция новых наушников EarPods продиктована геометрией ушной раковины. Именно поэтому для многих пользователей они будут удобнее любых других наушников-вкладышей. Динамики наушников EarPods специально спроектированы так, чтобы обеспечить минимальные потери звука и наилучшее звучание. Наушники EarPods с разъёмом Lightning оснащены встроенным пультом, с помощью которого можно регулировать громкость, управлять воспроизведением музыки и видео и принимать или завершать звонки одним нажатием.

Отзывы о товаре Гарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Качественные, ни каких проблем пока не нашел
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Валентина П.

Достоинства:


Комментарий:
Все понравилось, наушники хорошие
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Кристина А.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличные, работают , похожи на оригинал Звук хороший Единственное что у меня уши начинают болеть после долгой носки, но в меня вроде и раньше так было
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, упаковка целая, наушники оригинальные, но служат не больше полугода, заказываю сыну уже вторые. Хотя, может быть просто он неаккуратно пользуется. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Екатерина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество звука, просто абалденное, есть с чем сравнить, советую!
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Данила Д.

Достоинства:


Комментарий:
Звучание хорошее. Микрофон работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, упаковка надёжная, сын сказал, что звук в них хороший, лучше, чем в аналогичных, но не "родных". Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2024
Алмас Е.

Достоинства:


Комментарий:
оригинальные и этим все сказано!
10.04.2023
Ярослав

Достоинства:
Отличный звук, все работает.
Уши не устают, при долгих разговорах, собеседник слышит четко без шумов, качественное звучание музыки
29.12.2022
Владислав

Достоинства:
Приобретались на подарок. Не один год пользуюсь проводной гарнитурой Apple EarPods 3,5 mm. Звук и качество на высоте.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличные наушники!
15.11.2019
Марина

Достоинства:
цена/качество

Недостатки:
нет

Комментарий:
Оптимальный вариант по соотношению цены/качества. Звук приятный, громкость нормальная, комфортные
20.04.2019
Ирина

Достоинства:
Хорошая упаковка,есть басы,нет писклявого звука.

Недостатки:
Цена.

Комментарий:
Определённо советую их. Считаю самыми сбалансированными, удобными и надёжными(~) наушниками, которые подойдут для повседневного использования и для любых задач.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Наушники
Длина кабеля, м
1.1
Описание
В отличие от круглой формы обычных наушников-вкладышей, конструкция новых наушников EarPods продиктована геометрией ушной раковины. Именно поэтому для многих пользователей они будут удобнее любых других наушников-вкладышей. Динамики наушников EarPods специально спроектированы так, чтобы обеспечить минимальные потери звука и наилучшее звучание. Наушники EarPods с разъёмом Lightning оснащены встроенным пультом, с помощью которого можно регулировать громкость, управлять воспроизведением музыки и видео и принимать или завершать звонки одним нажатием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Качественные, ни каких проблем пока не нашел
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Валентина П.

Достоинства:


Комментарий:
Все понравилось, наушники хорошие
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Кристина А.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличные, работают , похожи на оригинал Звук хороший Единственное что у меня уши начинают болеть после долгой носки, но в меня вроде и раньше так было
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, упаковка целая, наушники оригинальные, но служат не больше полугода, заказываю сыну уже вторые. Хотя, может быть просто он неаккуратно пользуется. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Екатерина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество звука, просто абалденное, есть с чем сравнить, советую!
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Данила Д.

Достоинства:


Комментарий:
Звучание хорошее. Микрофон работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, упаковка надёжная, сын сказал, что звук в них хороший, лучше, чем в аналогичных, но не "родных". Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2024
Алмас Е.

Достоинства:


Комментарий:
оригинальные и этим все сказано!
10.04.2023
Ярослав

Достоинства:
Отличный звук, все работает.
Уши не устают, при долгих разговорах, собеседник слышит четко без шумов, качественное звучание музыки
29.12.2022
Владислав

Достоинства:
Приобретались на подарок. Не один год пользуюсь проводной гарнитурой Apple EarPods 3,5 mm. Звук и качество на высоте.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличные наушники!
15.11.2019
Марина

Достоинства:
цена/качество

Недостатки:
нет

Комментарий:
Оптимальный вариант по соотношению цены/качества. Звук приятный, громкость нормальная, комфортные
20.04.2019
Ирина

Достоинства:
Хорошая упаковка,есть басы,нет писклявого звука.

Недостатки:
Цена.

Комментарий:
Определённо советую их. Считаю самыми сбалансированными, удобными и надёжными(~) наушниками, которые подойдут для повседневного использования и для любых задач.


Гарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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