Наушники Baseus Bowie WM03 True Creamy White (NGTW330302)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Baseus Bowie WM03 True Creamy White (NGTW330302)
Беспроводные наушники изготовлены из высококачественных материалов ABS и PC, обеспечивающих прочность и долговечность изделия. Оснащены разъемом типа-C, который обеспечивает быструю и удобную зарядку. Всего за 1,5 часа наушники полностью заряжаются, готовые к длительному использованию. Технология Bluetooth 5.3 в наушниках обеспечивает стабильное и высококачественное соединение с устройством, а радиус действия в 10 метров позволяет свободно наслаждаться музыкой или проводить безупречные беспроводные разговоры без потери сигнала. Великолепное время воспроизведения музыки составляет 8 часов. Больше не нужно беспокоиться о прерывистом звучании или неожиданном разряде батареи. С этими наушниками вы сможете наслаждаться любимыми композициями весь день. Стильные и легкие, наушники весят всего 48 грамм, что делает их очень комфортными для ношения. Вы можете наслаждаться музыкой или проводить звонки, не ощущая дискомфорта от тяжести на голове. Беспроводные наушники с материалами высокого качества, быстрой зарядкой, надежным соединением Bluetooth, продолжительным временем работы и легким весом – ваш незаменимый спутник для проведения активного и комфортного образа жизни.
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Теги товара: Беспроводные TWS
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные TWS
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