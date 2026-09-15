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Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный

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Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный - фото 1
Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный - фото 2
Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный - фото 3
Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный - фото 4
Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный - фото 5
Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный - фото 6
Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный - фото 7
Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный - фото 8
Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный - фото 5
  • Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный - фото 6
  • Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный - фото 7
  • Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный - фото 8
  • Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541284
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный
2 240 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый, черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.3
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
400

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный

Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный Проводная гарнитура A4Tech Bloody G521 станет отличным выбором для комфортного гейминга. Данная модель использует в своей основе высококачественные динамики большого диаметра с закрытым акустическим оформлением. Благодаря этому, а также поддержке широкого диапазона частот наушники обеспечат насыщенный и детализированный звук, что позволит вам лучше погрузиться в игровой процесс. Другой особенностью гарнитуры является микрофон с шумоподавлением, возможности которого позволят вам комфортно общаться с другими игроками. Корпус гарнитуры A4Tech Bloody G521 оснащен многоцветной подсветкой, отличается стильным дизайном и выполнен из качественного и легкого пластика. Благодаря этому, а также конструкции охватывающего типа со сдвоенным оголовьем и мягкими амбушюрами модель отлично подойдет для длительного использования. Подключение наушников отличается простотой и производится при помощи USB. Благодаря этому модель совместима с различными ПК, ноутбуками и некоторыми игровыми приставками. Для удобства использования длина кабеля составляет 2 м. Модель также поддерживает управление громкостью при помощи соответствующего регулятора. Поставка гарнитуры осуществляется в фирменной упаковке.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый, черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.3
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный Проводная гарнитура A4Tech Bloody G521 станет отличным выбором для комфортного гейминга. Данная модель использует в своей основе высококачественные динамики большого диаметра с закрытым акустическим оформлением. Благодаря этому, а также поддержке широкого диапазона частот наушники обеспечат насыщенный и детализированный звук, что позволит вам лучше погрузиться в игровой процесс. Другой особенностью гарнитуры является микрофон с шумоподавлением, возможности которого позволят вам комфортно общаться с другими игроками. Корпус гарнитуры A4Tech Bloody G521 оснащен многоцветной подсветкой, отличается стильным дизайном и выполнен из качественного и легкого пластика. Благодаря этому, а также конструкции охватывающего типа со сдвоенным оголовьем и мягкими амбушюрами модель отлично подойдет для длительного использования. Подключение наушников отличается простотой и производится при помощи USB. Благодаря этому модель совместима с различными ПК, ноутбуками и некоторыми игровыми приставками. Для удобства использования длина кабеля составляет 2 м. Модель также поддерживает управление громкостью при помощи соответствующего регулятора. Поставка гарнитуры осуществляется в фирменной упаковке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный - по цене 2240 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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