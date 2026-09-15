Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный
Наушники A4Tech Bloody G521 белый/черный Проводная гарнитура A4Tech Bloody G521 станет отличным выбором для комфортного гейминга. Данная модель использует в своей основе высококачественные динамики большого диаметра с закрытым акустическим оформлением. Благодаря этому, а также поддержке широкого диапазона частот наушники обеспечат насыщенный и детализированный звук, что позволит вам лучше погрузиться в игровой процесс. Другой особенностью гарнитуры является микрофон с шумоподавлением, возможности которого позволят вам комфортно общаться с другими игроками. Корпус гарнитуры A4Tech Bloody G521 оснащен многоцветной подсветкой, отличается стильным дизайном и выполнен из качественного и легкого пластика. Благодаря этому, а также конструкции охватывающего типа со сдвоенным оголовьем и мягкими амбушюрами модель отлично подойдет для длительного использования. Подключение наушников отличается простотой и производится при помощи USB. Благодаря этому модель совместима с различными ПК, ноутбуками и некоторыми игровыми приставками. Для удобства использования длина кабеля составляет 2 м. Модель также поддерживает управление громкостью при помощи соответствующего регулятора. Поставка гарнитуры осуществляется в фирменной упаковке.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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