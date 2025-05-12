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Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue

27 Отзывы
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Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue - фото 1
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue - фото 2
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue - фото 3
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue - фото 4
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue - фото 5
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue - фото 6
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue - фото 7
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue - фото 8
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue - фото 9
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue - фото 10
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue - фото 1
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue - фото 2
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue - фото 3
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue - фото 4
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue - фото 5
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue - фото 6
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue - фото 7
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue - фото 8
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue - фото 9
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue - фото 10
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613851
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue
2 500 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
синий
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
57
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х5
Вес, г.
337

Описание товара Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue

Описание товара Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue Наушники JBL Tune 520 BT передают мощный звук JBL Pure Bass благодаря новейшей технологии 5.3 BT. Эти простые в использовании наушники обеспечивают до 57 часов чистого удовольствия от прослушивания музыки и дополнительные 3 часа автономной работы всего за 5 минут зарядки. Скачайте е приложение JBL Headphones и настройте звук через эквалайзер, голосовые подсказки помогут разобраться в особенностях наушников. Управляйте вызовами, звуком и громкостью с гарнитуры с помощью удобного кнопочного управления. Если вам звонят во время просмотра видео на другом устройстве, наушники JBL Tune 520 BT легко подключаются к вашему мобильному телефону, чтобы вы никогда не пропустили звонок. Наушники JBL Tune 520 BT легкие и удобные даже после многочасового прослушивания.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue

Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Вера О.

Достоинства:


Комментарий:
Звук на наушниках хороший, изоляция шума хорошая. Заряд держит хорошо. Из минусов можно отметить не очень громкий максимальный звук, но в целом покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
заказывал ещё черные ,звук отличный) мне нрав)
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Не первый раз берём, все супер!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники в фирменной упаковке, целые, все в наличии, подзарядила, включила - получаю удовольствие от звука. Весьма и весьма достойное звучание, на голове сидят плотно, не давят, внешне очень приятные, стильные
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Бомба звук, я очень довольна
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошо изолируют от внешнего шума, даже в выключенном состояние.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Дмитрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники. Я не миломан но для меня довольно громкие бас не плохой. Зарядку держат долго не плохо раскрывается звук когда слушаешь громко. Покупал для работы на стройке. В целом не плохие уши
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Татьяна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
звук хороший,но форма держателя квадратная,мне не подошли
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Звук хороший. Батарея держит заряд долго.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук, удобное использование при одновременном подключении к двум устройствам одновременно. В моем случае, это телевизор и телефон. Но при более чем двухчасовом прослушивании уши устают. Держат заряд достаточно долго. Есть мобильное приложение, где можно воспользоваться эквалайзером, посмотреть уровень заряда наушников, настроить баланс и т д.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Maksim T.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие качественные наушники, хорошо упакованы, вроде оригинальные.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Вячеслав И.

Достоинства:


Комментарий:
наушники огонь! брал для работы на стройке, чтоб было шумоподавление, но не абсолютное. Думал для этих целей подойдёт любая дешёвая фигня, но звук у дешевок сильно разочаровал. А в этих звук прям супер! Я сейчас не сравниваю с меломанскими за 100к, это уже болезнь, как по мне.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Классные наушники,быстро подключаются по блютузу к телефону.Немного неудобно сидят на голове,но в принципе терпимо.Если сделать на всю громкость,то уже будет слышно и другим,что играет у тебя.Давно мечтала о хороших и бюджетных наушниках)Впринципе рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Оксана Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук! Ребёнку подарили на праздник, он остался очень доволен. Закажу такие и себе в другом цвете. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качество как всегда, без комментариев и лишних слов
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
бомба наушники, звук при блютуз подключении не отстаёт как мне показалось и есть два вида подключения (блютуз или ОТСОЕДЕНЯМЫЙ что самое удобное провод) выглядят прекрасно, амбушуры большие и не давят на уши в отличии от 520 серии, вообщем 5 звезд
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен все работает как положено
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Борисова Полина

Достоинства:


Комментарий:
Муж счастлив, всё прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Звук не тот который раньше был Это больше для тётей
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасные наушники! сидят очень удобно! звук прекрасный!
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Людмила Л.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая, работают, посмотрим ,что будет дальше, а так все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравились наушники. Покупал для работы пыльной и шумной. Шумоподавление удовлетворительное. Инструмент слышно, но звук голоса/музыки, частично, перекрывает внешний шум. Крайне удивлён и порадовать продолжительности работы аккумулятора - 3 рабочих дня без подзарядки! )
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Ивличев Д.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошие наушники за такую цену-советую продавца, доставка качественно всё быстро и в лучшем виде. товар-оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Вадим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Виталий Б.

Достоинства:


Комментарий:
обьемный, хороший звук, пока недостатков не обнаружено
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
ВЯЧЕСЛАВ Б.

Достоинства:


Комментарий:
Просто кайф, звук огонь сидят на голове как влитые, лёгкие после долгого ношения дискомфорта нет, амброшуры обшиты очень мягким и приятным к телу материалом
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Виталий Л.

Достоинства:


Комментарий:
упоковка целая. не открывал, брал на подарок. если,что не так добавлю отзыв Надеюсь, что всё хорошо



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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
синий
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
57
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue Наушники JBL Tune 520 BT передают мощный звук JBL Pure Bass благодаря новейшей технологии 5.3 BT. Эти простые в использовании наушники обеспечивают до 57 часов чистого удовольствия от прослушивания музыки и дополнительные 3 часа автономной работы всего за 5 минут зарядки. Скачайте е приложение JBL Headphones и настройте звук через эквалайзер, голосовые подсказки помогут разобраться в особенностях наушников. Управляйте вызовами, звуком и громкостью с гарнитуры с помощью удобного кнопочного управления. Если вам звонят во время просмотра видео на другом устройстве, наушники JBL Tune 520 BT легко подключаются к вашему мобильному телефону, чтобы вы никогда не пропустили звонок. Наушники JBL Tune 520 BT легкие и удобные даже после многочасового прослушивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Вера О.

Достоинства:


Комментарий:
Звук на наушниках хороший, изоляция шума хорошая. Заряд держит хорошо. Из минусов можно отметить не очень громкий максимальный звук, но в целом покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
заказывал ещё черные ,звук отличный) мне нрав)
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Не первый раз берём, все супер!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники в фирменной упаковке, целые, все в наличии, подзарядила, включила - получаю удовольствие от звука. Весьма и весьма достойное звучание, на голове сидят плотно, не давят, внешне очень приятные, стильные
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Бомба звук, я очень довольна
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошо изолируют от внешнего шума, даже в выключенном состояние.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Дмитрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники. Я не миломан но для меня довольно громкие бас не плохой. Зарядку держат долго не плохо раскрывается звук когда слушаешь громко. Покупал для работы на стройке. В целом не плохие уши
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Татьяна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
звук хороший,но форма держателя квадратная,мне не подошли
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Звук хороший. Батарея держит заряд долго.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук, удобное использование при одновременном подключении к двум устройствам одновременно. В моем случае, это телевизор и телефон. Но при более чем двухчасовом прослушивании уши устают. Держат заряд достаточно долго. Есть мобильное приложение, где можно воспользоваться эквалайзером, посмотреть уровень заряда наушников, настроить баланс и т д.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Maksim T.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие качественные наушники, хорошо упакованы, вроде оригинальные.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Вячеслав И.

Достоинства:


Комментарий:
наушники огонь! брал для работы на стройке, чтоб было шумоподавление, но не абсолютное. Думал для этих целей подойдёт любая дешёвая фигня, но звук у дешевок сильно разочаровал. А в этих звук прям супер! Я сейчас не сравниваю с меломанскими за 100к, это уже болезнь, как по мне.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Классные наушники,быстро подключаются по блютузу к телефону.Немного неудобно сидят на голове,но в принципе терпимо.Если сделать на всю громкость,то уже будет слышно и другим,что играет у тебя.Давно мечтала о хороших и бюджетных наушниках)Впринципе рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Оксана Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук! Ребёнку подарили на праздник, он остался очень доволен. Закажу такие и себе в другом цвете. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качество как всегда, без комментариев и лишних слов
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
бомба наушники, звук при блютуз подключении не отстаёт как мне показалось и есть два вида подключения (блютуз или ОТСОЕДЕНЯМЫЙ что самое удобное провод) выглядят прекрасно, амбушуры большие и не давят на уши в отличии от 520 серии, вообщем 5 звезд
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен все работает как положено
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Борисова Полина

Достоинства:


Комментарий:
Муж счастлив, всё прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Звук не тот который раньше был Это больше для тётей
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасные наушники! сидят очень удобно! звук прекрасный!
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Людмила Л.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая, работают, посмотрим ,что будет дальше, а так все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравились наушники. Покупал для работы пыльной и шумной. Шумоподавление удовлетворительное. Инструмент слышно, но звук голоса/музыки, частично, перекрывает внешний шум. Крайне удивлён и порадовать продолжительности работы аккумулятора - 3 рабочих дня без подзарядки! )
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Ивличев Д.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошие наушники за такую цену-советую продавца, доставка качественно всё быстро и в лучшем виде. товар-оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Вадим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Виталий Б.

Достоинства:


Комментарий:
обьемный, хороший звук, пока недостатков не обнаружено
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
ВЯЧЕСЛАВ Б.

Достоинства:


Комментарий:
Просто кайф, звук огонь сидят на голове как влитые, лёгкие после долгого ношения дискомфорта нет, амброшуры обшиты очень мягким и приятным к телу материалом
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Виталий Л.

Достоинства:


Комментарий:
упоковка целая. не открывал, брал на подарок. если,что не так добавлю отзыв Надеюсь, что всё хорошо


Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue - стоимость товара 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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