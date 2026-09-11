Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512545
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х4
Вес, г.
730
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK)
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) A4Tech Bloody G575 с системой виртуального объемного звучания 7.1 помогает погрузиться в захватывающий игровой процесс. В ней установлены мощные 50-мм динамики, которые формируют детализированный и насыщенный звук. Однонаправленный микрофон с функцией шумоподавления, расположенный на подвижной штанге, отвечает за передачу чистого голоса без искажений.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) A4Tech Bloody G575 с системой виртуального объемного звучания 7.1 помогает погрузиться в захватывающий игровой процесс. В ней установлены мощные 50-мм динамики, которые формируют детализированный и насыщенный звук. Однонаправленный микрофон с функцией шумоподавления, расположенный на подвижной штанге, отвечает за передачу чистого голоса без искажений.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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