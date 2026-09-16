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Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C)

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Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) - фото 1
Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) - фото 2
Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) - фото 3
Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) - фото 4
Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) - фото 5
Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) - фото 6
Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) - фото 7
Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) - фото 8
Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) - фото 9
Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) - фото 10
Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) - фото 1
  • Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) - фото 2
  • Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) - фото 3
  • Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) - фото 4
  • Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) - фото 5
  • Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) - фото 6
  • Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) - фото 7
  • Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) - фото 8
  • Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) - фото 9
  • Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) - фото 10
  • Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702319
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Характеристики

Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
кабель для зарядки
Цвет
белый
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х9
Вес, г.
320

Описание товара Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C)

Представляем беспроводные наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) – идеальный выбор для любителей качественного звука и комфорта! С чипом JL7018F6 и Bluetooth v5.3, они обеспечивают стабильное соединение на расстоянии более 10 метров. Мощные 40 мм динамики подарят вам насыщенный звук, а время воспроизведения музыки до 60 часов и время звонков до 40 часов позволят наслаждаться любимыми треками и общением без перерывов. Быстрая зарядка за 2 часа и емкость батареи 400 mAh обеспечат долгую работу, даже с включенной функцией активного шумоподавления (ANC). Стильный белый дизайн подчеркнет ваш образ. Выбирайте QCY H3 Lite White для максимального комфорта и удовольствия от прослушивания!

Отзывы о товаре Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C)




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Характеристики
Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
кабель для зарядки
Цвет
белый
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
60
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем беспроводные наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) – идеальный выбор для любителей качественного звука и комфорта! С чипом JL7018F6 и Bluetooth v5.3, они обеспечивают стабильное соединение на расстоянии более 10 метров. Мощные 40 мм динамики подарят вам насыщенный звук, а время воспроизведения музыки до 60 часов и время звонков до 40 часов позволят наслаждаться любимыми треками и общением без перерывов. Быстрая зарядка за 2 часа и емкость батареи 400 mAh обеспечат долгую работу, даже с включенной функцией активного шумоподавления (ANC). Стильный белый дизайн подчеркнет ваш образ. Выбирайте QCY H3 Lite White для максимального комфорта и удовольствия от прослушивания!
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Отзывы


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