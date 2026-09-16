Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C)
Представляем беспроводные наушники QCY H3 Lite White (BH24H3C) – идеальный выбор для любителей качественного звука и комфорта! С чипом JL7018F6 и Bluetooth v5.3, они обеспечивают стабильное соединение на расстоянии более 10 метров. Мощные 40 мм динамики подарят вам насыщенный звук, а время воспроизведения музыки до 60 часов и время звонков до 40 часов позволят наслаждаться любимыми треками и общением без перерывов. Быстрая зарядка за 2 часа и емкость батареи 400 mAh обеспечат долгую работу, даже с включенной функцией активного шумоподавления (ANC). Стильный белый дизайн подчеркнет ваш образ. Выбирайте QCY H3 Lite White для максимального комфорта и удовольствия от прослушивания!
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