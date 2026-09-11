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Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195)

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Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 1
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 2
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 3
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 4
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 5
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 6
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 7
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 8
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 9
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 10
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 11
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 12
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 13
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 14
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 15
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 16
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 17
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 18
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 19
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 20
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 21
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 1
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 2
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 3
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 4
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 5
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 6
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 7
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 8
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 9
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 10
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 11
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 12
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 13
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 14
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 15
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 16
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 17
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 18
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 19
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 20
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 21
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554420
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Характеристики

Бренд
Epos
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195)

Наушники Epos — это надежное и удобное устройство для повседневного использования, идеальное для тех, кто ценит качество звука и комфорт. Эти накладные наушники в элегантном черном цвете оснащены встроенным микрофоном, что делает их отличным выбором для общения и онлайн-конференций.

Отзывы о товаре Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195)




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Характеристики
Бренд
Epos
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Epos — это надежное и удобное устройство для повседневного использования, идеальное для тех, кто ценит качество звука и комфорт. Эти накладные наушники в элегантном черном цвете оснащены встроенным микрофоном, что делает их отличным выбором для общения и онлайн-конференций.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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