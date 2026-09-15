Наушники A4Tech Bloody G580 черный
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G580 черный
Проводная гарнитура A4Tech Bloody G580 благодаря своим особенностям станет отличным дополнением для игровой системы. Модель выполнена в строгом дизайне с переливающейся RGB-подсветкой, обладает прочной конструкцией, мягким регулируемым оголовьем и большими амбушюрами, что подарит комфорт даже при длительном использовании. Проводная гарнитура A4Tech Bloody G580 оснащена излучателями с диаметром мембраны 50 мм, что вкупе с широким частотным диапазоном, высокой чувствительностью и поддержкой звуковой схемы 7.1 обеспечит яркое и объемное звучание. Для общения в данной модели предусмотрен однонаправленный микрофон с системой шумоподавления, благодаря чему голос будет передаваться в высоком качестве и без посторонних звуков. Проводная гарнитура A4Tech Bloody G580 совместима с самыми разными устройствами и подключается к ним при помощи классического AUX-кабеля, оснащенного регулятором громкости и кнопками управления микрофоном и освещением. Длина провода составляет 2 м. Благодаря тканевой оплетке обеспечивается надежная защита от различных повреждений.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитНаушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитНаушники Redragon Diomedes 71126
-
В наличииЦена 2 535 руб.634 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P)
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитНаушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody M30 черный
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитГарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитНаушники Redragon LAMIA 2 белая
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитНaушники Defender Horror PRO BT/2.4G, черный (62650)
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитНаушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black
-
В наличииЦена 2 740 руб.685 руб. в СплитНаушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple
-
В наличииЦена 2 790 руб. 5 490 руб.698 руб. в СплитНаушники JBL Wave 200TWS черные
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитНаушники Philips TAH5209BK/00 черный
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G580 черный