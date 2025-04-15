Наушники Sennheiser Epos PC 5 chat
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Sennheiser Epos PC 5 chat
Наушники Epos — это высококачественное аудио-устройство, разработанное для обеспечения превосходного звучания и максимального комфорта во время использования. Эти накладные наушники выполнены в стильном черном цвете, что делает их универсальным аксессуаром, который подойдет как для дома, так и для офиса. Благодаря проводному подключению через разъем jack 3.5 mm, наушники Epos обеспечивают стабильное соединение и передачу звука без потерь качества. Длина кабеля составляет 2 метра, что предоставляет достаточную свободу движения и удобство использования с различными устройствами. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет использовать их не только для прослушивания музыки, но и для телефонных разговоров, участия в видеоконференциях или гейминге. Бренд Epos славится своим вниманием к деталям и качеством продукции, что делает данные наушники отличным выбором для ценителей чистого и насыщенного звука.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, от ранних Sennheiser pc chat 5 отличаются только логотипом, в остальном такие же внешне и по качеству. Удобные, звук и микрофон хорошие
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Все как в описании. Спасибо!
Отзывы о товаре Наушники Sennheiser Epos PC 5 chat
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, от ранних Sennheiser pc chat 5 отличаются только логотипом, в остальном такие же внешне и по качеству. Удобные, звук и микрофон хорошие
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Все как в описании. Спасибо!