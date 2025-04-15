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Наушники Sennheiser Epos PC 5 chat купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Sennheiser Epos PC 5 chat

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Наушники Sennheiser Epos PC 5 chat - фото 2
Наушники Sennheiser Epos PC 5 chat - фото 3
Наушники Sennheiser Epos PC 5 chat - фото 4
Наушники Sennheiser Epos PC 5 chat - фото 5
Наушники Sennheiser Epos PC 5 chat - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Sennheiser Epos PC 5 chat - фото 1
  • Наушники Sennheiser Epos PC 5 chat - фото 2
  • Наушники Sennheiser Epos PC 5 chat - фото 3
  • Наушники Sennheiser Epos PC 5 chat - фото 4
  • Наушники Sennheiser Epos PC 5 chat - фото 5
  • Наушники Sennheiser Epos PC 5 chat - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622057
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Характеристики

Бренд
Epos
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х7
Вес, г.
190

Описание товара Наушники Sennheiser Epos PC 5 chat

Наушники Epos — это высококачественное аудио-устройство, разработанное для обеспечения превосходного звучания и максимального комфорта во время использования. Эти накладные наушники выполнены в стильном черном цвете, что делает их универсальным аксессуаром, который подойдет как для дома, так и для офиса. Благодаря проводному подключению через разъем jack 3.5 mm, наушники Epos обеспечивают стабильное соединение и передачу звука без потерь качества. Длина кабеля составляет 2 метра, что предоставляет достаточную свободу движения и удобство использования с различными устройствами. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет использовать их не только для прослушивания музыки, но и для телефонных разговоров, участия в видеоконференциях или гейминге. Бренд Epos славится своим вниманием к деталям и качеством продукции, что делает данные наушники отличным выбором для ценителей чистого и насыщенного звука.

Отзывы о товаре Наушники Sennheiser Epos PC 5 chat

Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, от ранних Sennheiser pc chat 5 отличаются только логотипом, в остальном такие же внешне и по качеству. Удобные, звук и микрофон хорошие
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая. Все как в описании. Спасибо!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Epos
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Epos — это высококачественное аудио-устройство, разработанное для обеспечения превосходного звучания и максимального комфорта во время использования. Эти накладные наушники выполнены в стильном черном цвете, что делает их универсальным аксессуаром, который подойдет как для дома, так и для офиса. Благодаря проводному подключению через разъем jack 3.5 mm, наушники Epos обеспечивают стабильное соединение и передачу звука без потерь качества. Длина кабеля составляет 2 метра, что предоставляет достаточную свободу движения и удобство использования с различными устройствами. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет использовать их не только для прослушивания музыки, но и для телефонных разговоров, участия в видеоконференциях или гейминге. Бренд Epos славится своим вниманием к деталям и качеством продукции, что делает данные наушники отличным выбором для ценителей чистого и насыщенного звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, от ранних Sennheiser pc chat 5 отличаются только логотипом, в остальном такие же внешне и по качеству. Удобные, звук и микрофон хорошие
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая. Все как в описании. Спасибо!


Наушники Sennheiser Epos PC 5 chat - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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