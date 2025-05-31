Наушники Realme Buds T310, белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники Realme Buds T310, белый
Наушники Realme представляют собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна, подходящего для современных пользователей. Эти внутриканальные наушники выполнены в элегантном белом цвете и обеспечивают высокое качество звука благодаря продуманной конструкции и инновационным решениям. Главной особенностью данной модели является наличие системы активного шумоподавления, которая позволяет вам наслаждаться музыкой или разговорами без помех извне. Встроенный микрофон обеспечивает четкую передачу голоса, что делает их идеальными как для прослушивания музыки, так и для общения. Беспроводное подключение по Bluetooth позволяет забыть о путанице с проводами и насладиться свободой передвижения. Сопротивление наушников составляет 32?, что обеспечивает оптимальную нагрузку для достижения громкого и качественного звука. Наушники Realme способны работать до 9 часов на одном заряде, а в комплекте с зарядным кейсом общее время работы увеличивается до впечатляющих 40 часов. Эта функция позволит вам наслаждаться музыкой на протяжении всего дня и даже дольше, без необходимости частых подзарядок. Хотя наушники и не имеют складной конструкции, их компактный и легкий дизайн делает их удобными для ношения и транспортировки. Они станут отличным выбором для тех, кто ценит комфорт, стиль и высокое качество звука.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 500 руб. 3 098 руб.625 руб. в СплитНаушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328)
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитНаушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитНаушники Redragon Diomedes 71126
-
В наличииЦена 2 535 руб.634 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P)
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G580 черный
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитНаушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитГарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитНaушники Defender Horror PRO BT/2.4G, черный (62650)
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитНаушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитНаушники Redragon LAMIA 2 белая
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody M30 черный
-
В наличииЦена 2 740 руб.685 руб. в СплитНаушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Достоинства:
Комментарий:
подключаются быстро, настройки через приложение. Звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
офигенные наушники, цена, качество, прям пушка.
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок.Дочка в восторге
Достоинства:
Комментарий:
качественные наушники. звук отличный. только нет шнура для зарядки, это минус.
Достоинства:
Комментарий:
норм, но шумадава чутка не хватает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники,заряд держат долго.
Достоинства:
Комментарий:
наушники понравились шумоподавление работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие наушники,рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
беру уже 3 наушники. отличное сочетание цена-качества.
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники, звук хороший, удобные
Достоинства:
Комментарий:
Пока только начинаю пользоваться, но мне уже очень нравится. и качество и главное громкость просто на высоте. минусов пока не обнаружил, но в случае чего буду дополнять отзыв. однозначно рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
С выбором наушников не прогадал, и дешево и сердито , качество звучания на 9+
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, шумоизоляция вообще топ
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие, всё по максимуму, качество на высоте, только вот потерялись недавно
Достоинства:
Комментарий:
всё норм, быстро, звучание хорошее, микрофон отличный, Линк работает.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, разочаровало что нет провода зарядки в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошие бюджетные наушники.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники за свою цену хорошие, пользуюсь 5 месяцев никаких нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Наушники понравились. Звук по цене в 2-3 раза дороже. Зарядки кейса хватает надолго. Шумоподавление на уровне моделей за 10 тысяч
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасные наушники с шумодавом
Достоинства:
Комментарий:
в ушах не плотно сидят, могут выпасть. долбят нормально, звук как у саба в авто.
Достоинства:
Комментарий:
Все как написано, пришли быстро, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
очень доволен. качество, функционал,
Достоинства:
Комментарий:
Моей любимой понравились очень!
Достоинства:
Комментарий:
Брал жене, говорит офигенно музыка звучит, я их тестил и солидарен с ней.
Достоинства:
Комментарий:
наушники просто зашибись всем советую,
Отзывы о товаре Наушники Realme Buds T310, белый
Достоинства:
Комментарий:
подключаются быстро, настройки через приложение. Звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
офигенные наушники, цена, качество, прям пушка.
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок.Дочка в восторге
Достоинства:
Комментарий:
качественные наушники. звук отличный. только нет шнура для зарядки, это минус.
Достоинства:
Комментарий:
норм, но шумадава чутка не хватает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники,заряд держат долго.
Достоинства:
Комментарий:
наушники понравились шумоподавление работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие наушники,рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
беру уже 3 наушники. отличное сочетание цена-качества.
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники, звук хороший, удобные
Достоинства:
Комментарий:
Пока только начинаю пользоваться, но мне уже очень нравится. и качество и главное громкость просто на высоте. минусов пока не обнаружил, но в случае чего буду дополнять отзыв. однозначно рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
С выбором наушников не прогадал, и дешево и сердито , качество звучания на 9+
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, шумоизоляция вообще топ
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие, всё по максимуму, качество на высоте, только вот потерялись недавно
Достоинства:
Комментарий:
всё норм, быстро, звучание хорошее, микрофон отличный, Линк работает.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, разочаровало что нет провода зарядки в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошие бюджетные наушники.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники за свою цену хорошие, пользуюсь 5 месяцев никаких нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Наушники понравились. Звук по цене в 2-3 раза дороже. Зарядки кейса хватает надолго. Шумоподавление на уровне моделей за 10 тысяч
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасные наушники с шумодавом
Достоинства:
Комментарий:
в ушах не плотно сидят, могут выпасть. долбят нормально, звук как у саба в авто.
Достоинства:
Комментарий:
Все как написано, пришли быстро, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
очень доволен. качество, функционал,
Достоинства:
Комментарий:
Моей любимой понравились очень!
Достоинства:
Комментарий:
Брал жене, говорит офигенно музыка звучит, я их тестил и солидарен с ней.
Достоинства:
Комментарий:
наушники просто зашибись всем советую,