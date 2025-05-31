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Наушники Realme Buds T310, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Realme Buds T310, белый

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Наушники Realme Buds T310, белый - фото 7
Наушники Realme Buds T310, белый - фото 8
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Наушники Realme Buds T310, белый - фото 10
Наушники Realme Buds T310, белый - фото 11
Наушники Realme Buds T310, белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Realme Buds T310, белый - фото 1
  • Наушники Realme Buds T310, белый - фото 2
  • Наушники Realme Buds T310, белый - фото 3
  • Наушники Realme Buds T310, белый - фото 4
  • Наушники Realme Buds T310, белый - фото 5
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  • Наушники Realme Buds T310, белый - фото 8
  • Наушники Realme Buds T310, белый - фото 9
  • Наушники Realme Buds T310, белый - фото 10
  • Наушники Realme Buds T310, белый - фото 11
  • Наушники Realme Buds T310, белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691478
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, зарядный чехол, дополнительные амбушюры, кабель для зарядки, документация, упаковка
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
9
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
114

Описание товара Наушники Realme Buds T310, белый

Наушники Realme представляют собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна, подходящего для современных пользователей. Эти внутриканальные наушники выполнены в элегантном белом цвете и обеспечивают высокое качество звука благодаря продуманной конструкции и инновационным решениям. Главной особенностью данной модели является наличие системы активного шумоподавления, которая позволяет вам наслаждаться музыкой или разговорами без помех извне. Встроенный микрофон обеспечивает четкую передачу голоса, что делает их идеальными как для прослушивания музыки, так и для общения. Беспроводное подключение по Bluetooth позволяет забыть о путанице с проводами и насладиться свободой передвижения. Сопротивление наушников составляет 32?, что обеспечивает оптимальную нагрузку для достижения громкого и качественного звука. Наушники Realme способны работать до 9 часов на одном заряде, а в комплекте с зарядным кейсом общее время работы увеличивается до впечатляющих 40 часов. Эта функция позволит вам наслаждаться музыкой на протяжении всего дня и даже дольше, без необходимости частых подзарядок. Хотя наушники и не имеют складной конструкции, их компактный и легкий дизайн делает их удобными для ношения и транспортировки. Они станут отличным выбором для тех, кто ценит комфорт, стиль и высокое качество звука.

Отзывы о товаре Наушники Realme Buds T310, белый

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
подключаются быстро, настройки через приложение. Звук хороший.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Артём Р.

Достоинства:


Комментарий:
офигенные наушники, цена, качество, прям пушка.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок.Дочка в восторге
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
качественные наушники. звук отличный. только нет шнура для зарядки, это минус.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
норм, но шумадава чутка не хватает
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники,заряд держат долго.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
наушники понравились шумоподавление работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Камиль К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие наушники,рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
беру уже 3 наушники. отличное сочетание цена-качества.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники, звук хороший, удобные
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока только начинаю пользоваться, но мне уже очень нравится. и качество и главное громкость просто на высоте. минусов пока не обнаружил, но в случае чего буду дополнять отзыв. однозначно рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Эльмар П.

Достоинства:


Комментарий:
С выбором наушников не прогадал, и дешево и сердито , качество звучания на 9+
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Анастасия Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, шумоизоляция вообще топ
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Кирилл М

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие, всё по максимуму, качество на высоте, только вот потерялись недавно
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Денис Г.

Достоинства:


Комментарий:
всё норм, быстро, звучание хорошее, микрофон отличный, Линк работает.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, разочаровало что нет провода зарядки в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
сергей к.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошие бюджетные наушники.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Гордей С.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники за свою цену хорошие, пользуюсь 5 месяцев никаких нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Кирилл М.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники понравились. Звук по цене в 2-3 раза дороже. Зарядки кейса хватает надолго. Шумоподавление на уровне моделей за 10 тысяч
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасные наушники с шумодавом
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
в ушах не плотно сидят, могут выпасть. долбят нормально, звук как у саба в авто.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Дмитрий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Все как написано, пришли быстро, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
очень доволен. качество, функционал,
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Артём

Достоинства:


Комментарий:
Моей любимой понравились очень!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Брал жене, говорит офигенно музыка звучит, я их тестил и солидарен с ней.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Джалал Л.

Достоинства:


Комментарий:
наушники просто зашибись всем советую,



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, зарядный чехол, дополнительные амбушюры, кабель для зарядки, документация, упаковка
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
9
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Realme представляют собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна, подходящего для современных пользователей. Эти внутриканальные наушники выполнены в элегантном белом цвете и обеспечивают высокое качество звука благодаря продуманной конструкции и инновационным решениям. Главной особенностью данной модели является наличие системы активного шумоподавления, которая позволяет вам наслаждаться музыкой или разговорами без помех извне. Встроенный микрофон обеспечивает четкую передачу голоса, что делает их идеальными как для прослушивания музыки, так и для общения. Беспроводное подключение по Bluetooth позволяет забыть о путанице с проводами и насладиться свободой передвижения. Сопротивление наушников составляет 32?, что обеспечивает оптимальную нагрузку для достижения громкого и качественного звука. Наушники Realme способны работать до 9 часов на одном заряде, а в комплекте с зарядным кейсом общее время работы увеличивается до впечатляющих 40 часов. Эта функция позволит вам наслаждаться музыкой на протяжении всего дня и даже дольше, без необходимости частых подзарядок. Хотя наушники и не имеют складной конструкции, их компактный и легкий дизайн делает их удобными для ношения и транспортировки. Они станут отличным выбором для тех, кто ценит комфорт, стиль и высокое качество звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
подключаются быстро, настройки через приложение. Звук хороший.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Артём Р.

Достоинства:


Комментарий:
офигенные наушники, цена, качество, прям пушка.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок.Дочка в восторге
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
качественные наушники. звук отличный. только нет шнура для зарядки, это минус.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
норм, но шумадава чутка не хватает
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники,заряд держат долго.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
наушники понравились шумоподавление работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Камиль К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие наушники,рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
беру уже 3 наушники. отличное сочетание цена-качества.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники, звук хороший, удобные
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока только начинаю пользоваться, но мне уже очень нравится. и качество и главное громкость просто на высоте. минусов пока не обнаружил, но в случае чего буду дополнять отзыв. однозначно рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Эльмар П.

Достоинства:


Комментарий:
С выбором наушников не прогадал, и дешево и сердито , качество звучания на 9+
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Анастасия Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, шумоизоляция вообще топ
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Кирилл М

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие, всё по максимуму, качество на высоте, только вот потерялись недавно
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Денис Г.

Достоинства:


Комментарий:
всё норм, быстро, звучание хорошее, микрофон отличный, Линк работает.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, разочаровало что нет провода зарядки в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
сергей к.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошие бюджетные наушники.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Гордей С.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники за свою цену хорошие, пользуюсь 5 месяцев никаких нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Кирилл М.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники понравились. Звук по цене в 2-3 раза дороже. Зарядки кейса хватает надолго. Шумоподавление на уровне моделей за 10 тысяч
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасные наушники с шумодавом
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
в ушах не плотно сидят, могут выпасть. долбят нормально, звук как у саба в авто.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Дмитрий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Все как написано, пришли быстро, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
очень доволен. качество, функционал,
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Артём

Достоинства:


Комментарий:
Моей любимой понравились очень!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Брал жене, говорит офигенно музыка звучит, я их тестил и солидарен с ней.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Джалал Л.

Достоинства:


Комментарий:
наушники просто зашибись всем советую,


Наушники Realme Buds T310, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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