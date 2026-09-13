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Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black

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Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 1
Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 2
Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 3
Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 4
Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 5
Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 6
Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 7
Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 8
Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 9
Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 10
Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 11
Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 12
Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 13
Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 14
Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 15
Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 1
  • Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 2
  • Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 3
  • Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 4
  • Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 5
  • Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 6
  • Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 7
  • Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 8
  • Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 9
  • Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 10
  • Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 11
  • Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 12
  • Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 13
  • Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 14
  • Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 15
  • Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708364
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Характеристики

Бренд
Redragon
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
21х16х10
Вес, г.
780

Описание товара Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black

Погрузитесь в мир игр с наушниками Redragon Aurora, оснащенными виртуальным 7.1 звуком. Испытайте невероятную точность и объемное звучание, которое перенесет вас в эпицентр действия. Эргономичный дизайн и мягкие амбушюры обеспечат комфорт даже во время самых длительных игровых сессий.

Отзывы о товаре Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black




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Характеристики
Бренд
Redragon
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
Погрузитесь в мир игр с наушниками Redragon Aurora, оснащенными виртуальным 7.1 звуком. Испытайте невероятную точность и объемное звучание, которое перенесет вас в эпицентр действия. Эргономичный дизайн и мягкие амбушюры обеспечат комфорт даже во время самых длительных игровых сессий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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