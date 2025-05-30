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Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White

28 Отзывы
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Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 1
Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 2
Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 3
Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 4
Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 5
Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 6
Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 7
Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 8
Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 9
Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 10
Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 11
Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 12
Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 13
Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 14
Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 1
  • Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 2
  • Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 3
  • Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 4
  • Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 5
  • Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 6
  • Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 7
  • Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 8
  • Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 9
  • Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 10
  • Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 11
  • Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 12
  • Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 13
  • Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 14
  • Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
2 060 руб.  3 194 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637948
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White
2 060 руб. -36%
3 194 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, контейнер-зарядка, кабель USB-C, 3 пары сменных амбушюров
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
9
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White

**Беспроводные наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro-Eurasia BTV-ME10 White: свобода и качество звука** Откройте для себя мир беспроводных технологий с наушниками HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro-Eurasia BTV-ME10 в элегантном белом цвете. Эти наушники — идеальное сочетание стиля, комфорта и высокого качества звука. **Подключение без лишних хлопот** Наслаждайтесь свободой от проводов и удобством беспроводного подключения. HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro-Eurasia BTV-ME10 легко подключаются к вашему устройству, обеспечивая стабильное соединение и высокое качество передачи звука. Погрузитесь в атмосферу кристально чистого звучания и ощутите всю глубину музыкальных композиций с HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro-Eurasia BTV-ME10. Эти наушники станут вашим надёжным спутником в повседневной жизни, предоставляя вам свободу движений и высокое качество звука, где бы вы ни находились.

Отзывы о товаре Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Марат Д.

Достоинства:


Комментарий:
хорошии наушники, можно по телефону нормально общаться.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники,ребенку понравились
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо держат заряд. хороший звук. не выпадают из ушных раковин. покупал 2 года назад аналогичные. до сих пор держат заряд и играют.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук, микрофон ещё не проверяли
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные, звучание понравилось. Посмотрим сколько отработают))
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
через день отвалилось сенсорное управление на левом. сброс и прочее не помогло. как и поддержка по гарантии.(
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александра П.

Достоинства:


Комментарий:
Звук отличный, вид хороший Датчики работают не очень, а так все прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Артем Б.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги очень даже неплохи) рассказывать о качестве звучания не буду, т. к. в этом толком ничего не понимаю, но ушам приятно)
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
звук супер, легкий кейс очень. заряд держат хорошо рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Как бывший владелец Air Pods pro могу сказать следующее: 1. Кейс у H менее удобный, крышка как то ненадежно закрывается, попадать наушниками в гнезда зарядки на ходу в транспорте менее удобно. Сам кейс из за яйцевидной формы более скользкий. 2. Наушники Н более удобные чем АРР, наоборот менее скользкие, сидят плотно. Был приятно удивлен звуку. Басы на уровне, все инструменты звучат как бы по отдельности. За звук 5+. 3. Шумопонижение реально есть. Проверял в метро. Полностью конечно далеко не гасит, но эффект есть не хуже чем у АРР. Кстати у АРР один из наушников стал хрипеть со временем и шп пришлось отключить, а стоимость одного правого 6 р как два комплекта Н. 4. Приложение Н. И нафиг не нужно, буду удалять. Преимущества АРР перед Н: Возможность подключения двух пар АРР к одному смартфону. Автоматическое подключение наушников АРР к другим своим устройствам. Других преимуществ не нашел. Через две недели использования добавляю отзыв. Иногда использовал APP для записи голоса (вокал) в GarageBand. Записал голос с помощью H, качество записи намного хуже, т.е. микрофон у Н хреновый.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Владислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
четкие наушники,хорошие звучание
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Леонид Д.

Достоинства:


Комментарий:
наушники классные, шумоподавление работает очень хорошо, звук четкий
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Волков Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук, качество материалов, в целом доволен покупкой
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Фёдор М.

Достоинства:


Комментарий:
дошли быстро, звук хороший, беру такие не в первый раз
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
шумоподавление работает, прозрачность тоже. усиление битов и высокие частоты в норме, зарядку держат долго
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Звук супер и посторонние звуки не слышно
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Мария А.

Достоинства:


Комментарий:
наушник класс, пользуюсь ими и для работы и просто для прослушивания музыки
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
кирибибибее

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники, пришли в коробке, весь комплект, долго держат заряд, хорошее шумоподавление
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
брал супруге в подарок, одновременно заказывал с телефоном 200 про, всё работает, жена довольна
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Денис Алексеевич

Достоинства:


Комментарий:
Наушники норм,звук хороший,шумодав работает.Единственное наушники разряжаются не равномерно
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Кристина Т.

Достоинства:


Комментарий:
наушники отличные, соотношение цены и качества - просто супер
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Иван Х.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, подошли звук хороший микрофон тоже
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Ярослав Ж.

Достоинства:


Комментарий:
цена-качество, наверное лучшие в такой комбинации!
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Валерий П.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне соответствуют ожиданиям
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Приятный звук.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
всё устраивает, достойный гаджет. для использования как для прослушивания музыки так и для общения по телефону.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Никита П.

Достоинства:


Комментарий:
товар полная имба качество очень хорошее из минусов пока что нету шнура в комплекте. а так советую берите
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает норм, четкость на высоком уровне. заряд держит



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, контейнер-зарядка, кабель USB-C, 3 пары сменных амбушюров
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
9
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Способ зарядки чехла
беспроводной
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
**Беспроводные наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro-Eurasia BTV-ME10 White: свобода и качество звука** Откройте для себя мир беспроводных технологий с наушниками HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro-Eurasia BTV-ME10 в элегантном белом цвете. Эти наушники — идеальное сочетание стиля, комфорта и высокого качества звука. **Подключение без лишних хлопот** Наслаждайтесь свободой от проводов и удобством беспроводного подключения. HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro-Eurasia BTV-ME10 легко подключаются к вашему устройству, обеспечивая стабильное соединение и высокое качество передачи звука. Погрузитесь в атмосферу кристально чистого звучания и ощутите всю глубину музыкальных композиций с HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro-Eurasia BTV-ME10. Эти наушники станут вашим надёжным спутником в повседневной жизни, предоставляя вам свободу движений и высокое качество звука, где бы вы ни находились.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Марат Д.

Достоинства:


Комментарий:
хорошии наушники, можно по телефону нормально общаться.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники,ребенку понравились
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо держат заряд. хороший звук. не выпадают из ушных раковин. покупал 2 года назад аналогичные. до сих пор держат заряд и играют.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук, микрофон ещё не проверяли
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные, звучание понравилось. Посмотрим сколько отработают))
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
через день отвалилось сенсорное управление на левом. сброс и прочее не помогло. как и поддержка по гарантии.(
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александра П.

Достоинства:


Комментарий:
Звук отличный, вид хороший Датчики работают не очень, а так все прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Артем Б.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги очень даже неплохи) рассказывать о качестве звучания не буду, т. к. в этом толком ничего не понимаю, но ушам приятно)
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
звук супер, легкий кейс очень. заряд держат хорошо рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Как бывший владелец Air Pods pro могу сказать следующее: 1. Кейс у H менее удобный, крышка как то ненадежно закрывается, попадать наушниками в гнезда зарядки на ходу в транспорте менее удобно. Сам кейс из за яйцевидной формы более скользкий. 2. Наушники Н более удобные чем АРР, наоборот менее скользкие, сидят плотно. Был приятно удивлен звуку. Басы на уровне, все инструменты звучат как бы по отдельности. За звук 5+. 3. Шумопонижение реально есть. Проверял в метро. Полностью конечно далеко не гасит, но эффект есть не хуже чем у АРР. Кстати у АРР один из наушников стал хрипеть со временем и шп пришлось отключить, а стоимость одного правого 6 р как два комплекта Н. 4. Приложение Н. И нафиг не нужно, буду удалять. Преимущества АРР перед Н: Возможность подключения двух пар АРР к одному смартфону. Автоматическое подключение наушников АРР к другим своим устройствам. Других преимуществ не нашел. Через две недели использования добавляю отзыв. Иногда использовал APP для записи голоса (вокал) в GarageBand. Записал голос с помощью H, качество записи намного хуже, т.е. микрофон у Н хреновый.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Владислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
четкие наушники,хорошие звучание
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Леонид Д.

Достоинства:


Комментарий:
наушники классные, шумоподавление работает очень хорошо, звук четкий
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Волков Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук, качество материалов, в целом доволен покупкой
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Фёдор М.

Достоинства:


Комментарий:
дошли быстро, звук хороший, беру такие не в первый раз
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
шумоподавление работает, прозрачность тоже. усиление битов и высокие частоты в норме, зарядку держат долго
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Звук супер и посторонние звуки не слышно
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Мария А.

Достоинства:


Комментарий:
наушник класс, пользуюсь ими и для работы и просто для прослушивания музыки
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
кирибибибее

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники, пришли в коробке, весь комплект, долго держат заряд, хорошее шумоподавление
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
брал супруге в подарок, одновременно заказывал с телефоном 200 про, всё работает, жена довольна
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Денис Алексеевич

Достоинства:


Комментарий:
Наушники норм,звук хороший,шумодав работает.Единственное наушники разряжаются не равномерно
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Кристина Т.

Достоинства:


Комментарий:
наушники отличные, соотношение цены и качества - просто супер
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Иван Х.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, подошли звук хороший микрофон тоже
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Ярослав Ж.

Достоинства:


Комментарий:
цена-качество, наверное лучшие в такой комбинации!
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Валерий П.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне соответствуют ожиданиям
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Приятный звук.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
всё устраивает, достойный гаджет. для использования как для прослушивания музыки так и для общения по телефону.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Никита П.

Достоинства:


Комментарий:
товар полная имба качество очень хорошее из минусов пока что нету шнура в комплекте. а так советую берите
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает норм, четкость на высоком уровне. заряд держит


Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2060 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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