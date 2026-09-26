Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U)
Описание товара Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) Проводная гарнитура Acer AHW122 с накладной конструкцией обеспечивает увлекательное погружение в игровые сражения. Она оснащена системой 7.1 Virtual с 50-мм динамиками, которые формируют глубокий и реалистичный звук с высокой детализацией. Всенаправленный микрофон на гибкой штанге регулируется с учетом потребностей геймера и четко передает голос собеседнику. Мягкие охватывающие амбушюры с отделкой из экокожи не вызывают сдавления и дискомфорта. Для подключения гарнитуры Acer AHW122 к ПК используется кабель USB с тканевой оплеткой и длиной 2.1 м. На чашах расположены элементы управления воспроизведением и микрофоном.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
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