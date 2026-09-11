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Наушники A4Tech Bloody G525 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody G525 черный

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Наушники A4Tech Bloody G525 черный - фото 14
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
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  • Наушники A4Tech Bloody G525 черный - фото 28
  • Наушники A4Tech Bloody G525 черный - фото 29
  • Наушники A4Tech Bloody G525 черный - фото 30
  • Наушники A4Tech Bloody G525 черный - фото 31
  • Наушники A4Tech Bloody G525 черный - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541474
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
690

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G525 черный

Наушники A4Tech Bloody G525 черный Проводная гарнитура A4Tech Bloody G525 – решение для дома и офиса, которое позволит насладиться звучанием любимых песен, а также с головой погрузиться в игровой процесс или сюжет фильма. Модель выполнена в стильной серебристой расцветке и оснащена разноцветной подсветкой. Кроме того, гарнитура порадует вас удобством использования. Легкая конструкция охватывающего типа с регулируемым оголовьем и мягкими амбушюрами позволит наслаждаться звуком на протяжении многих часов. Основа гарнитуры A4Tech Bloody G525 – большие динамики с поддержкой широкого частотного диапазона. Это в совокупности с виртуальной звуковой схемой формата 7.1 обеспечит качественное и объемное звучание, даря полный эффект присутствия. В дополнение к этому модель оснащена микрофоном, при помощи которого вы сможете удобно совершать аудиозвонки.. Подключение гарнитуры производится при помощи прочного USB-кабеля с тканевой оплеткой и длиной 2 м. За счет этого модель совместима с ПК и ноутбуками, а также с игровыми приставками.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G525 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники A4Tech Bloody G525 черный Проводная гарнитура A4Tech Bloody G525 – решение для дома и офиса, которое позволит насладиться звучанием любимых песен, а также с головой погрузиться в игровой процесс или сюжет фильма. Модель выполнена в стильной серебристой расцветке и оснащена разноцветной подсветкой. Кроме того, гарнитура порадует вас удобством использования. Легкая конструкция охватывающего типа с регулируемым оголовьем и мягкими амбушюрами позволит наслаждаться звуком на протяжении многих часов. Основа гарнитуры A4Tech Bloody G525 – большие динамики с поддержкой широкого частотного диапазона. Это в совокупности с виртуальной звуковой схемой формата 7.1 обеспечит качественное и объемное звучание, даря полный эффект присутствия. В дополнение к этому модель оснащена микрофоном, при помощи которого вы сможете удобно совершать аудиозвонки.. Подключение гарнитуры производится при помощи прочного USB-кабеля с тканевой оплеткой и длиной 2 м. За счет этого модель совместима с ПК и ноутбуками, а также с игровыми приставками.
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Отзывы


Наушники A4Tech Bloody G525 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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