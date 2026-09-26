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Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014

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Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014 - фото 1
Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014 - фото 2
Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014 - фото 3
Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014 - фото 4
Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014 - фото 5
Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014 - фото 6
Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014 - фото 7
Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014 - фото 1
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014 - фото 2
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014 - фото 3
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014 - фото 4
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014 - фото 5
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014 - фото 6
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014 - фото 7
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641992
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014
2 570 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014

Наушники TWS HUAWEI FreeBuds SE 2 с классическим корпусом лишены проводов в своей конструкции, благодаря чему взыскательный меломан получает полную свободу действий в процессе прослушивания любимого плейлиста. Фирменное качество в сочетании с удобной посадкой позволит наслаждаться музыкальными композициями часами напролет, ни испытывая ни единого намека на дискомфорт. Модель получила закрытое акустическое оформление, благодаря которому звуки окружающей среды не будут вам мешать в процессе прослушивания музыки.

Отзывы о товаре Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники TWS HUAWEI FreeBuds SE 2 с классическим корпусом лишены проводов в своей конструкции, благодаря чему взыскательный меломан получает полную свободу действий в процессе прослушивания любимого плейлиста. Фирменное качество в сочетании с удобной посадкой позволит наслаждаться музыкальными композициями часами напролет, ни испытывая ни единого намека на дискомфорт. Модель получила закрытое акустическое оформление, благодаря которому звуки окружающей среды не будут вам мешать в процессе прослушивания музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2570 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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