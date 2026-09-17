Описание товара Нaушники Defender Horror PRO BT/2.4G, черный (62650)

Представьте себе гарнитуру, которая стирает границы между вами и миром цифровых приключений. Defender Horror Pro — это полноценный командный центр для геймера, созданный для полного погружения. Её конструкция продумана до мелочей: полноразмерные амбушюры с закрытым акустическим оформлением надёжно изолируют вас от постороннего шума, а мягкое оголовье с регулировкой обеспечивает комфорт даже в самых длительных игровых сессиях. Сердцем этой гарнитуры являются мощные динамические излучатели диаметром пятьдесят миллиметров. Они воспроизводят весь слышимый диапазон частот от двадцати до двадцати тысяч герц, обеспечивая невероятную детализацию звука. Вы различите каждый отдалённый шаг, шёпот заговорщика и низкий гул надвигающейся угрозы. Благодаря высокой чувствительности в сто девять децибел и низкому сопротивлению в тридцать два ома, наушники раскроют свой потенциал даже при подключении к мобильным устройствам, не требуя дополнительного усиления. Гарнитура предлагает максимальную свободу благодаря трём вариантам подключения: сверхстабильному беспроводному радиоканалу с радиусом действия до десяти метров, современному Bluetooth пятой версии для связи со смартфоном или проводному соединению через съёмный кабель длиной полтора метра. В беспроводном режиме вас ждёт до сорока часов автономной работы от встроенного аккумулятора ёмкостью тысяча двести миллиампер-час. А складная конструкция делает устройство идеальным спутником в путешествиях. Ваши союзники услышат вас идеально чисто. Подвижный микрофон с технологией шумоподавления чётко улавливает голос, отсекая фоновые помехи. Его чувствительность в минус тридцать шесть децибел и широкий частотный диапазон гарантируют точную передача интонаций. При необходимости микрофон легко отключить одним движением. Для полного контроля на корпусе гарнитуры расположен регулятор громкости, а стильная подсветка завершает её агрессивный дизайн в классическом чёрном цвете. Defender Horror Pro — это не просто аксессуар, а ваш стратегический инструмент. Это бескомпромиссное качество звука, кристальная чистота общения и абсолютная свобода движений, собранные в одной гарнитуре.