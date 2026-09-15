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Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple

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Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 1
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 2
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 3
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 4
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 5
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 6
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 7
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 8
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 9
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 10
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 11
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 12
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 13
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 14
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 1
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 2
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 3
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 4
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 5
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 6
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 7
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 8
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 9
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 10
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 11
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 12
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 13
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 14
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613852
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple
2 740 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C, упаковка
Цвет
фиолетовый
Сопротивление
30?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
57
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х5
Вес, г.
300

Описание товара Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple

Bluetooth-гарнитура JBL Tune 520BT выполнена в корпусе сиреневого цвета с облегченной конструкцией, что делает ее удобной для прослушивания аудио и общения. Динамики диаметром 33 мм с технологией JBL Pure Bass создают сбалансированный звук с четкой передачей высоких частот и глубоким басом. Встроенный микрофон передает голос без искажений. Мягкие амбушюры и регулируемое оголовье гарантируют удобную посадку. Складные чаши повышают комфорт при хранении и ношении гарнитуры JBL Tune 520BT. На корпусе расположены кнопки для активации голосового помощника, управления звонками и воспроизведением. Одного заряда аккумулятора хватает для 57 часов прослушивания музыки, а за 5 минут можно восстановить энергоресурс для 3 часов автономности.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C, упаковка
Цвет
фиолетовый
Сопротивление
30?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
57
Страна производитель
Китай
Описание
Bluetooth-гарнитура JBL Tune 520BT выполнена в корпусе сиреневого цвета с облегченной конструкцией, что делает ее удобной для прослушивания аудио и общения. Динамики диаметром 33 мм с технологией JBL Pure Bass создают сбалансированный звук с четкой передачей высоких частот и глубоким басом. Встроенный микрофон передает голос без искажений. Мягкие амбушюры и регулируемое оголовье гарантируют удобную посадку. Складные чаши повышают комфорт при хранении и ношении гарнитуры JBL Tune 520BT. На корпусе расположены кнопки для активации голосового помощника, управления звонками и воспроизведением. Одного заряда аккумулятора хватает для 57 часов прослушивания музыки, а за 5 минут можно восстановить энергоресурс для 3 часов автономности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - по цене 2740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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