Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб.
В наличии
Код товара: 613852
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 740 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C, упаковка
Цвет
фиолетовый
Сопротивление
30?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
57
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х5
Вес, г.
300
Описание товара Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple
Bluetooth-гарнитура JBL Tune 520BT выполнена в корпусе сиреневого цвета с облегченной конструкцией, что делает ее удобной для прослушивания аудио и общения. Динамики диаметром 33 мм с технологией JBL Pure Bass создают сбалансированный звук с четкой передачей высоких частот и глубоким басом. Встроенный микрофон передает голос без искажений. Мягкие амбушюры и регулируемое оголовье гарантируют удобную посадку. Складные чаши повышают комфорт при хранении и ношении гарнитуры JBL Tune 520BT. На корпусе расположены кнопки для активации голосового помощника, управления звонками и воспроизведением. Одного заряда аккумулятора хватает для 57 часов прослушивания музыки, а за 5 минут можно восстановить энергоресурс для 3 часов автономности.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C, упаковка
Цвет
фиолетовый
Сопротивление
30?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
57
Страна производитель
Китай
Bluetooth-гарнитура JBL Tune 520BT выполнена в корпусе сиреневого цвета с облегченной конструкцией, что делает ее удобной для прослушивания аудио и общения. Динамики диаметром 33 мм с технологией JBL Pure Bass создают сбалансированный звук с четкой передачей высоких частот и глубоким басом. Встроенный микрофон передает голос без искажений. Мягкие амбушюры и регулируемое оголовье гарантируют удобную посадку. Складные чаши повышают комфорт при хранении и ношении гарнитуры JBL Tune 520BT. На корпусе расположены кнопки для активации голосового помощника, управления звонками и воспроизведением. Одного заряда аккумулятора хватает для 57 часов прослушивания музыки, а за 5 минут можно восстановить энергоресурс для 3 часов автономности.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple - по цене 2740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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