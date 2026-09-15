Наушники JBL Wave 200TWS черные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%2 790 руб. 5 490 руб.
В наличии
Код товара: 503680
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 790 руб. -49%
5 490 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
120
Описание товара Наушники JBL Wave 200TWS черные
С JBL музыка лучше. И ваш день тоже. Прочувствуйте звук с глубокими басами и сделайте свой день ярче благодаря 8ми мм излучателям. Заряда наушников хватает на 5 часов и еще 15 часов в чехле. С JBL Wave 200TWS вы сможете веселиться до упада. Теперь вы можете принимать звонки или слушать музыку с любого наушника (или обоих) благодаря технологии независимого подключения. Выберите наушник, а другой оставьте в чехле, чтобы он не разрядился.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 740 руб.685 руб. в СплитНаушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитНаушники Philips TAH5209BK/00 черный
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитНаушники JBL Wave Beam mint
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитНаушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMBEG) Beige
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитНаушники JBL, модель Wave Buds, белый
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитНаушники SBS TWS URBAN PRO, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 300...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитНаушники JBL Tune Flex, black
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody M70 черный/красный
-
В наличииЦена 3 390 руб. 7 890 руб.848 руб. в СплитНаушники Creative ZEN Air Plus (TWS) 51EF1100AA000
-
В наличииЦена 3 410 руб.853 руб. в СплитНаушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLK) black
-
В наличииЦена 3 410 руб.853 руб. в СплитНаушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLU) blue
-
В наличииЦена 3 470 руб.868 руб. в СплитНаушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400м...
С JBL музыка лучше. И ваш день тоже. Прочувствуйте звук с глубокими басами и сделайте свой день ярче благодаря 8ми мм излучателям. Заряда наушников хватает на 5 часов и еще 15 часов в чехле. С JBL Wave 200TWS вы сможете веселиться до упада. Теперь вы можете принимать звонки или слушать музыку с любого наушника (или обоих) благодаря технологии независимого подключения. Выберите наушник, а другой оставьте в чехле, чтобы он не разрядился.
Наушники JBL Wave 200TWS черные - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2790 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники JBL Wave 200TWS черные