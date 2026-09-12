Наушники A4Tech Bloody MH390 Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody MH390 Black
Bluetooth-гарнитура A4Tech MH390 гарантирует реалистичный звук и эргономичность. Она оборудована 40-мм динамиками. Мембрана из наномицелия и углеродного волокна обеспечивает высокую точность воспроизведения частот и выразительный бас. За чистоту передачи голоса отвечает всенаправленный микрофон с технологией шумоподавления ENC. Гарнитура A4Tech MH390 синхронизируется с устройствами по беспроводной технологии Bluetooth и поддерживает проводной режим работы по аудиокабелю 3.5 мм. Отделка оголовья и амбушюр из протеиновой кожи обеспечивает приятные тактильные ощущения. Чаши складываются с поворотом на 90°. В автономном режиме гарнитура способна работать без подзарядки до 35 часов. Функция ускоренной зарядки позволяет за 15 минут восстановить энергоемкость для 3 часов прослушивания музыки.
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