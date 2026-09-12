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Наушники A4Tech Bloody MH390 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody MH390 Black

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Наушники A4Tech Bloody MH390 Black - фото 8
Наушники A4Tech Bloody MH390 Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 Black - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 Black - фото 2
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  • Наушники A4Tech Bloody MH390 Black - фото 6
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 Black - фото 7
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 Black - фото 8
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661221
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
аудиокабель, кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
470

Описание товара Наушники A4Tech Bloody MH390 Black

Bluetooth-гарнитура A4Tech MH390 гарантирует реалистичный звук и эргономичность. Она оборудована 40-мм динамиками. Мембрана из наномицелия и углеродного волокна обеспечивает высокую точность воспроизведения частот и выразительный бас. За чистоту передачи голоса отвечает всенаправленный микрофон с технологией шумоподавления ENC. Гарнитура A4Tech MH390 синхронизируется с устройствами по беспроводной технологии Bluetooth и поддерживает проводной режим работы по аудиокабелю 3.5 мм. Отделка оголовья и амбушюр из протеиновой кожи обеспечивает приятные тактильные ощущения. Чаши складываются с поворотом на 90°. В автономном режиме гарнитура способна работать без подзарядки до 35 часов. Функция ускоренной зарядки позволяет за 15 минут восстановить энергоемкость для 3 часов прослушивания музыки.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody MH390 Black




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
аудиокабель, кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1
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Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
35
Страна производитель
Китай
Описание
Bluetooth-гарнитура A4Tech MH390 гарантирует реалистичный звук и эргономичность. Она оборудована 40-мм динамиками. Мембрана из наномицелия и углеродного волокна обеспечивает высокую точность воспроизведения частот и выразительный бас. За чистоту передачи голоса отвечает всенаправленный микрофон с технологией шумоподавления ENC. Гарнитура A4Tech MH390 синхронизируется с устройствами по беспроводной технологии Bluetooth и поддерживает проводной режим работы по аудиокабелю 3.5 мм. Отделка оголовья и амбушюр из протеиновой кожи обеспечивает приятные тактильные ощущения. Чаши складываются с поворотом на 90°. В автономном режиме гарнитура способна работать без подзарядки до 35 часов. Функция ускоренной зарядки позволяет за 15 минут восстановить энергоемкость для 3 часов прослушивания музыки.
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Доставка
Отзывы


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