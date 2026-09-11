Наушники A4Tech Bloody MH390 White
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody MH390 White
Наушники A4TECH — это сочетание стильного дизайна и высоких технологий, созданное для комфорта и качественного звучания. Эти беспроводные накладные наушники оснащены всеми необходимыми функциями для современного пользователя. Белый цвет придаёт устройству элегантный вид, который идеально вписывается в любой стиль. Основные характеристики включают в себя наличие микрофона, который обеспечит вам удобство в телефонных разговорах и онлайн-конференциях. Отсоединяемый кабель длиной 1 метр позволяет использовать наушники проводным способом с разъёмом jack 3.5 mm, когда это необходимо. Система активного шумоподавления обеспечивает кристально чистый звук, уменьшая влияние внешних шумов и позволяя вам полностью погружаться в музыку или любимое кино. Благодаря Bluetooth соединению, вы можете наслаждаться свободой передвижения без ограничений проводами. Складная конструкция наушников делает их идеальными для путешествий и переноски, обеспечивая удобство хранения и экономию пространства. Впечатляющее время работы на одном заряде — до 35 часов — гарантирует, что вы сможете слушать музыку или общаться без перебоев в течение длительных периодов времени. Наушники A4TECH — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука, комфорт и стиль.
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