Наушники jbl Tune 500 белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники jbl Tune 500 белый
Наушники JBL TUNE500 гарантируют качественное и мощное звучание, которое заряжает энергией на весь день. Они поддерживают технологию JBL Pure Bass и оснащены динамиками JBL диаметром 32 мм, универсальным однокнопочным пультом, который совместим с большинством смартфонов, и позволяют быстро и легко начать слушать любимую музыку в высоком качестве. Легкие и удобные, благодаря мягким подушечкам и головной стяжке с мягким покрытием, наушники JBL TUNE500 также позволяют подключиться к Siri и Google Now без мобильного устройства. Наушники JBL TUNE500 доступны в 4 ярких цветах, оснащены плоским кабелем с защитой от спутывания и легко складываются. Это универсальное решение, которое позволяет наслаждаться музыкой в течение всего дня.
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Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники собраны нормально не хлипкие звук четкий лучше чем я ожидал , мои ожидания оправдали !
Достоинства:
Комментарий:
выглядят не хлипкими. звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
Ребёнку понравились наушники! До этого была 510 модель... Это 520... замеченные изменения - сразу при подключении предложили установить своё приложение... озвучивание на русском языке... короче класс!
Достоинства:
Комментарий:
качество и звук как всегда на высшем уровне
Достоинства:
Комментарий:
Брала больше месяца назад , отлично работает , хороший звук , отлично держит зарядку
Достоинства:
Комментарий:
Цена-Качество! Быстро пришли.
Достоинства:
Комментарий:
Брал ребенку ему хорошо. На взрослого человека как по мне сильно давит.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные , единственно размер самих динамиков маловат
Достоинства:
Комментарий:
удобные, звук чистый, приятно слушать музыку, можно настроить под себя, не зря заказал, всё качественно
Достоинства:
Комментарий:
добротные наушники. громкие. заряд держат долго
Достоинства:
Комментарий:
Советую к покупке. Понравилось всё: доставка, упаковка, качество наушников, простота использования, качество звука. Супер!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар! И звук такой же!
Достоинства:
Комментарий:
Опять буду хвалить эту марку! Супер звук, супер герметизация от внешних звуков! Обожаю JBL!!! И не очень дорого! Оно того стоит! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук, удобные в управлении
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо слышимость хорошая. единственные ушки наушников маленькие оказались внимательно не посмотрела а так я довольна заказом, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Очень похоже что оригинальные. Качество на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
наушники шикарные, звук хороший (огромный плюс, что можно настроить под себя басы через приложение). давно хотела эту линейку наушников, не жалею!!
Достоинства:
Комментарий:
наушники отличные,покупаю 2 раз,все нравится упаковано хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Детям нравится) зарядка держится фантастически
Достоинства:
Комментарий:
Супер, сын доволен, брали на подарок! Оригинал- качество! Приложение сразу установилось
Достоинства:
Комментарий:
звук очень хороший, наушники легкие
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер, сыну очень понравились. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел целым, хорошо упакованным. Наушники выглядят классно, звучат очень хорошо. В соотношении цена-качество, эти наушники однозначно очень хороши. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники пришли быстро, на вид хорошего качества и звук хороший, расстроен что маленький диаметр самого наушника это скорее не дефект а личное восприятие.
Достоинства:
Комментарий:
отличный вариант, подарок очень понравился. хорошее качество и отличный звук
Достоинства:
Комментарий:
Наушники удобные голову не сжимают , звук удовлетворительный, покупалось в подарок ребенку ! В целом продуктом довольны !
Достоинства:
Комментарий:
могу отметить что по сравнению с 500ВТ они тише, но звук лучше. И ещё от долгого использования болять уши и макушка тк они давят на уши и голову, но это скорее всего пройдёт тк они растянуться
Достоинства:
Комментарий:
дорого не знаю оригинал или нет красная цена 1200
Достоинства:
Комментарий:
спокойно(и очень долго без зарядки) носить их вполне себе можно звук достойный но не то что бы вау,да и для людей кто любит что бы музыка прям била по ушам эти наушники точно не падают,как изза самих динамиков так и их качества
Достоинства:
Комментарий:
хорошь бесят батарею долго держат
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники! правда давят при долгой носке
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные, звук басы приятные. P.S. Хожу уже пол года в них и буквально недавно появилась проблема что аккумулятор не стал заряжаться(возможно из-за того что редко заряжал) и мигал красным на зарядке. Разобрал левый наушник (там находится аккумулятор) отсоединил штекер и снова подсоединил и заработало
Достоинства:
Комментарий:
Огонь для своей цены. качество звучания очень достойное.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление: Наушники определенно стоят своей цены. Звук на высоте, но сравнивая с JBL TUNE 500BT(их брал в 2020 году с ценой примерно 1500-2000руб.), звук лучше раза в 1,5. Больших различий прям нет в области внешнего вида, помимо того, что вкладки у новой модели глянцевые. Заказал по причине того что предыдущие сломались.В подлинности товара не сомневаюсь, к приложению JBL Headphones подключились без проблем, штрих коды на коробке наушников присутствуют, также есть штрих код о транспортировке в Россию, но он почему-то наклеен поверх оригинальных штрих кодов. Через месяц дополню свой отзыв, чтоб написать больше подробностей. Короче, советую всем! Доп. инф.: Наушники пришли уже заряженные на 80% Кабель type-c длинной (не точно) 260мм. *Дополнение спустя 1,5 месяца активного пользователя*: Свое мнение на счёт наушников я не поменял, такие же удобные как и вначале. Спустя время наушники принимают форму головы, и из за этого они не давят на уши(исключая первую неделю носки, но это сильно не ощущается если не носить их больше 5-6 часов). Зарядку держат ощутимо не побоюсь этого слова, долго, даже очень. Заряжаю раз в 5 дней, если не реже. Насчёт приложения и настройки, это что-то с чем-то, настройка эквалайзера открывает массу возможностей (конечно если правильно настроить), и звучание становится насыщенное раза в 1,5 от исходного. Не жалею что купил. Амбушюры и прокладка подголовника наушников достаточно приятные на ощупь, но до момента когда от них начинают болеть раковины ушей от долгой носки. Короче: своего мнения я не изменил, носить можно смело.
Отзывы о товаре Наушники jbl Tune 500 белый
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники собраны нормально не хлипкие звук четкий лучше чем я ожидал , мои ожидания оправдали !
Достоинства:
Комментарий:
выглядят не хлипкими. звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
Ребёнку понравились наушники! До этого была 510 модель... Это 520... замеченные изменения - сразу при подключении предложили установить своё приложение... озвучивание на русском языке... короче класс!
Достоинства:
Комментарий:
качество и звук как всегда на высшем уровне
Достоинства:
Комментарий:
Брала больше месяца назад , отлично работает , хороший звук , отлично держит зарядку
Достоинства:
Комментарий:
Цена-Качество! Быстро пришли.
Достоинства:
Комментарий:
Брал ребенку ему хорошо. На взрослого человека как по мне сильно давит.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные , единственно размер самих динамиков маловат
Достоинства:
Комментарий:
удобные, звук чистый, приятно слушать музыку, можно настроить под себя, не зря заказал, всё качественно
Достоинства:
Комментарий:
добротные наушники. громкие. заряд держат долго
Достоинства:
Комментарий:
Советую к покупке. Понравилось всё: доставка, упаковка, качество наушников, простота использования, качество звука. Супер!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар! И звук такой же!
Достоинства:
Комментарий:
Опять буду хвалить эту марку! Супер звук, супер герметизация от внешних звуков! Обожаю JBL!!! И не очень дорого! Оно того стоит! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук, удобные в управлении
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо слышимость хорошая. единственные ушки наушников маленькие оказались внимательно не посмотрела а так я довольна заказом, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Очень похоже что оригинальные. Качество на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
наушники шикарные, звук хороший (огромный плюс, что можно настроить под себя басы через приложение). давно хотела эту линейку наушников, не жалею!!
Достоинства:
Комментарий:
наушники отличные,покупаю 2 раз,все нравится упаковано хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Детям нравится) зарядка держится фантастически
Достоинства:
Комментарий:
Супер, сын доволен, брали на подарок! Оригинал- качество! Приложение сразу установилось
Достоинства:
Комментарий:
звук очень хороший, наушники легкие
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер, сыну очень понравились. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел целым, хорошо упакованным. Наушники выглядят классно, звучат очень хорошо. В соотношении цена-качество, эти наушники однозначно очень хороши. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники пришли быстро, на вид хорошего качества и звук хороший, расстроен что маленький диаметр самого наушника это скорее не дефект а личное восприятие.
Достоинства:
Комментарий:
отличный вариант, подарок очень понравился. хорошее качество и отличный звук
Достоинства:
Комментарий:
Наушники удобные голову не сжимают , звук удовлетворительный, покупалось в подарок ребенку ! В целом продуктом довольны !
Достоинства:
Комментарий:
могу отметить что по сравнению с 500ВТ они тише, но звук лучше. И ещё от долгого использования болять уши и макушка тк они давят на уши и голову, но это скорее всего пройдёт тк они растянуться
Достоинства:
Комментарий:
дорого не знаю оригинал или нет красная цена 1200
Достоинства:
Комментарий:
спокойно(и очень долго без зарядки) носить их вполне себе можно звук достойный но не то что бы вау,да и для людей кто любит что бы музыка прям била по ушам эти наушники точно не падают,как изза самих динамиков так и их качества
Достоинства:
Комментарий:
хорошь бесят батарею долго держат
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники! правда давят при долгой носке
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные, звук басы приятные. P.S. Хожу уже пол года в них и буквально недавно появилась проблема что аккумулятор не стал заряжаться(возможно из-за того что редко заряжал) и мигал красным на зарядке. Разобрал левый наушник (там находится аккумулятор) отсоединил штекер и снова подсоединил и заработало
Достоинства:
Комментарий:
Огонь для своей цены. качество звучания очень достойное.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление: Наушники определенно стоят своей цены. Звук на высоте, но сравнивая с JBL TUNE 500BT(их брал в 2020 году с ценой примерно 1500-2000руб.), звук лучше раза в 1,5. Больших различий прям нет в области внешнего вида, помимо того, что вкладки у новой модели глянцевые. Заказал по причине того что предыдущие сломались.В подлинности товара не сомневаюсь, к приложению JBL Headphones подключились без проблем, штрих коды на коробке наушников присутствуют, также есть штрих код о транспортировке в Россию, но он почему-то наклеен поверх оригинальных штрих кодов. Через месяц дополню свой отзыв, чтоб написать больше подробностей. Короче, советую всем! Доп. инф.: Наушники пришли уже заряженные на 80% Кабель type-c длинной (не точно) 260мм. *Дополнение спустя 1,5 месяца активного пользователя*: Свое мнение на счёт наушников я не поменял, такие же удобные как и вначале. Спустя время наушники принимают форму головы, и из за этого они не давят на уши(исключая первую неделю носки, но это сильно не ощущается если не носить их больше 5-6 часов). Зарядку держат ощутимо не побоюсь этого слова, долго, даже очень. Заряжаю раз в 5 дней, если не реже. Насчёт приложения и настройки, это что-то с чем-то, настройка эквалайзера открывает массу возможностей (конечно если правильно настроить), и звучание становится насыщенное раза в 1,5 от исходного. Не жалею что купил. Амбушюры и прокладка подголовника наушников достаточно приятные на ощупь, но до момента когда от них начинают болеть раковины ушей от долгой носки. Короче: своего мнения я не изменил, носить можно смело.