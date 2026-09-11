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Наушники A4Tech Bloody G570 черный/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody G570 черный/серый

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Наушники A4Tech Bloody G570 черный/серый - фото 1
Наушники A4Tech Bloody G570 черный/серый - фото 2
Наушники A4Tech Bloody G570 черный/серый - фото 3
Наушники A4Tech Bloody G570 черный/серый - фото 4
Наушники A4Tech Bloody G570 черный/серый - фото 5
Наушники A4Tech Bloody G570 черный/серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники A4Tech Bloody G570 черный/серый - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody G570 черный/серый - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody G570 черный/серый - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody G570 черный/серый - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody G570 черный/серый - фото 5
  • Наушники A4Tech Bloody G570 черный/серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541439
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
710

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G570 черный/серый

Игровые наушники A4Tech Bloody G570 — это оригинальная версия гарнитуры от легендарной игровой линейки Bloody. В ее ассортименте представлено передовое аппаратное обеспечение как для продвинутых, так и для начинающих геймеров.Данная гарнитура изготовлена из качественных материалов, обладает легким весом и эргономичной формой. Эти показатели обеспечивают комфортное самочувствие даже при длительном непрерывном использовании. Функционал этой модели предусматривает: 7.1 виртуальный объемный звук, 3D-амбушюры из кожи для хорошей звукоизоляции, мощные драйверы, эргономичный контроллер, регулируемое оголовье, съемный микрофон и яркую многоцветную подсветку.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G570 черный/серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
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Страна производитель
Китай
Описание
Игровые наушники A4Tech Bloody G570 — это оригинальная версия гарнитуры от легендарной игровой линейки Bloody. В ее ассортименте представлено передовое аппаратное обеспечение как для продвинутых, так и для начинающих геймеров.Данная гарнитура изготовлена из качественных материалов, обладает легким весом и эргономичной формой. Эти показатели обеспечивают комфортное самочувствие даже при длительном непрерывном использовании. Функционал этой модели предусматривает: 7.1 виртуальный объемный звук, 3D-амбушюры из кожи для хорошей звукоизоляции, мощные драйверы, эргономичный контроллер, регулируемое оголовье, съемный микрофон и яркую многоцветную подсветку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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