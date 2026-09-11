Наушники A4Tech Bloody G570 черный/серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G570 черный/серый
Игровые наушники A4Tech Bloody G570 — это оригинальная версия гарнитуры от легендарной игровой линейки Bloody. В ее ассортименте представлено передовое аппаратное обеспечение как для продвинутых, так и для начинающих геймеров.Данная гарнитура изготовлена из качественных материалов, обладает легким весом и эргономичной формой. Эти показатели обеспечивают комфортное самочувствие даже при длительном непрерывном использовании. Функционал этой модели предусматривает: 7.1 виртуальный объемный звук, 3D-амбушюры из кожи для хорошей звукоизоляции, мощные драйверы, эргономичный контроллер, регулируемое оголовье, съемный микрофон и яркую многоцветную подсветку.
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