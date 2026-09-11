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Наушники Razer Blackshark V2 X Headset (RZ04-03240100-R3M1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Razer Blackshark V2 X Headset (RZ04-03240100-R3M1)

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Наушники Razer Blackshark V2 X Headset (RZ04-03240100-R3M1) - фото 1
Наушники Razer Blackshark V2 X Headset (RZ04-03240100-R3M1) - фото 2
Наушники Razer Blackshark V2 X Headset (RZ04-03240100-R3M1) - фото 3
Наушники Razer Blackshark V2 X Headset (RZ04-03240100-R3M1) - фото 4
Наушники Razer Blackshark V2 X Headset (RZ04-03240100-R3M1) - фото 5
Наушники Razer Blackshark V2 X Headset (RZ04-03240100-R3M1) - фото 6
Наушники Razer Blackshark V2 X Headset (RZ04-03240100-R3M1) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Razer Blackshark V2 X Headset (RZ04-03240100-R3M1) - фото 1
  • Наушники Razer Blackshark V2 X Headset (RZ04-03240100-R3M1) - фото 2
  • Наушники Razer Blackshark V2 X Headset (RZ04-03240100-R3M1) - фото 3
  • Наушники Razer Blackshark V2 X Headset (RZ04-03240100-R3M1) - фото 4
  • Наушники Razer Blackshark V2 X Headset (RZ04-03240100-R3M1) - фото 5
  • Наушники Razer Blackshark V2 X Headset (RZ04-03240100-R3M1) - фото 6
  • Наушники Razer Blackshark V2 X Headset (RZ04-03240100-R3M1) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576719
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
зеленый, черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.3
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х4
Вес, г.
838

Описание товара Наушники Razer Blackshark V2 X Headset (RZ04-03240100-R3M1)

Описание товара Наушники Razer Blackshark V2 X Headset (RZ04-03240100-R3M1) Яркое звучание, чистый звук микрофона и отличное шумоподавление - всё это совмещает в себе игровая гарнитура Blackshark V2xот Razer. А их небольшой вес и мягкие амбушюры и оголовье позволят носить их долгое время без какого-либо дискомфорта. Blackshark V2x- это переработанная версия одной из легендарных гарнитур от Razer, отвечающая всем современным стандартам игровых наушников. Гарнитура обладает инновационными 50-миллиметровыми динамиками Razer TriForce, которые отлично работают на низких, средних и высоких частотах, обеспечивая яркое и богатое звучание и насыщенные басы, а также чёткую передачу голосов ваших тиммейтов. А о передаче вашего голоса позаботится кардиоидный изгибаемый микрофон HyperClear. Он не только максимально чисто и чётко передаёт речь говорящего, но и обладает функцией шумоподавления. Благодаря продвинутому пассивному шумоподавлению игре не помешают никакие посторонние звуки. Это обеспечит закрытая конструкция гарнитуры и плотно прилегающие амбушюры. Razer BlackShark V2xимеет довольно небольшой вес — всего 240 г, а также толстое оголовье и амбушюры с пеной с эффектом памяти, что обеспечивает максимально комфортное ношение наушников в течение длительного времени. В BlackShark V2xиспользуется аудиоконнектор 3, 5 мм для подключения к разным источникам звука. Поэтому гарнитура совместима с компьютерами, Mac, консолями PS4, Xbox One и Nintendo Switch, а также с мобильными устройствами и прочими гаджетами, имеющими соответствующий разъем.

Отзывы о товаре Наушники Razer Blackshark V2 X Headset (RZ04-03240100-R3M1)




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
зеленый, черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.3
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники Razer Blackshark V2 X Headset (RZ04-03240100-R3M1) Яркое звучание, чистый звук микрофона и отличное шумоподавление - всё это совмещает в себе игровая гарнитура Blackshark V2xот Razer. А их небольшой вес и мягкие амбушюры и оголовье позволят носить их долгое время без какого-либо дискомфорта. Blackshark V2x- это переработанная версия одной из легендарных гарнитур от Razer, отвечающая всем современным стандартам игровых наушников. Гарнитура обладает инновационными 50-миллиметровыми динамиками Razer TriForce, которые отлично работают на низких, средних и высоких частотах, обеспечивая яркое и богатое звучание и насыщенные басы, а также чёткую передачу голосов ваших тиммейтов. А о передаче вашего голоса позаботится кардиоидный изгибаемый микрофон HyperClear. Он не только максимально чисто и чётко передаёт речь говорящего, но и обладает функцией шумоподавления. Благодаря продвинутому пассивному шумоподавлению игре не помешают никакие посторонние звуки. Это обеспечит закрытая конструкция гарнитуры и плотно прилегающие амбушюры. Razer BlackShark V2xимеет довольно небольшой вес — всего 240 г, а также толстое оголовье и амбушюры с пеной с эффектом памяти, что обеспечивает максимально комфортное ношение наушников в течение длительного времени. В BlackShark V2xиспользуется аудиоконнектор 3, 5 мм для подключения к разным источникам звука. Поэтому гарнитура совместима с компьютерами, Mac, консолями PS4, Xbox One и Nintendo Switch, а также с мобильными устройствами и прочими гаджетами, имеющими соответствующий разъем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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