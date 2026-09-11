Наушники Razer Blackshark V2 X Headset (RZ04-03240100-R3M1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Razer Blackshark V2 X Headset (RZ04-03240100-R3M1)
Описание товара Наушники Razer Blackshark V2 X Headset (RZ04-03240100-R3M1) Яркое звучание, чистый звук микрофона и отличное шумоподавление - всё это совмещает в себе игровая гарнитура Blackshark V2xот Razer. А их небольшой вес и мягкие амбушюры и оголовье позволят носить их долгое время без какого-либо дискомфорта. Blackshark V2x- это переработанная версия одной из легендарных гарнитур от Razer, отвечающая всем современным стандартам игровых наушников. Гарнитура обладает инновационными 50-миллиметровыми динамиками Razer TriForce, которые отлично работают на низких, средних и высоких частотах, обеспечивая яркое и богатое звучание и насыщенные басы, а также чёткую передачу голосов ваших тиммейтов. А о передаче вашего голоса позаботится кардиоидный изгибаемый микрофон HyperClear. Он не только максимально чисто и чётко передаёт речь говорящего, но и обладает функцией шумоподавления. Благодаря продвинутому пассивному шумоподавлению игре не помешают никакие посторонние звуки. Это обеспечит закрытая конструкция гарнитуры и плотно прилегающие амбушюры. Razer BlackShark V2xимеет довольно небольшой вес — всего 240 г, а также толстое оголовье и амбушюры с пеной с эффектом памяти, что обеспечивает максимально комфортное ношение наушников в течение длительного времени. В BlackShark V2xиспользуется аудиоконнектор 3, 5 мм для подключения к разным источникам звука. Поэтому гарнитура совместима с компьютерами, Mac, консолями PS4, Xbox One и Nintendo Switch, а также с мобильными устройствами и прочими гаджетами, имеющими соответствующий разъем.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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