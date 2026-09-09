Наушники AKG K52 (3169H00010)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники AKG K52 (3169H00010)
AKG K52 — полноразмерные студийные наушники закрытого типа, подходящие для записи, сведения имастеринга в проектных или домашних студиях. Также наушники могут применяться для сценического мониторинга. Следует отметить превосходное качество шумоизоляции, сбалансированный детальный звук и максимальный уровень комфорта. Модель располагает 40-мм излучателями высокой чувствительности и расширенной характеристикой частот. Небольшой импеданс дает возможность эксплуатации наушников с разнообразными портативными устройствами. Легкая и прочная конструкция наушников отличается элегантным дизайном. «Дышащие» мягкие амбушюры, используемые в модели, легко заменяется в случае износа. Удобную посадку наушников обеспечивает саморегулирующееся оголовье.
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Теги товара: Без микрофона
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
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