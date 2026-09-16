Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Линейка
Razer Blackshark V2 X
Подключение
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 мм
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб.
В наличии
Код товара: 704325
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 900 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Конструкция
накладные
Страна производства
Китай
Тип устройства
проводные наушники
Линейка
Razer Blackshark V2 X
Подключение
проводное
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
розовый
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 мм
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х12
Вес, г.
600
Описание товара Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink
Проводная гарнитура Razer Blackshark V2 X Quartz создана для киберспортсменов. Динамики Razer TriForce диаметром 50 мм в сочетании с технологией 7.1-канального объемного звучания помогают погрузиться в игровой процесс. Кардиоидный микрофон с технологией пассивного подавления шумов с точностью передает голос собеседнику.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Конструкция
накладные
Страна производства
Китай
Тип устройства
проводные наушники
Линейка
Razer Blackshark V2 X
Подключение
проводное
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
розовый
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 мм
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Проводная гарнитура Razer Blackshark V2 X Quartz создана для киберспортсменов. Динамики Razer TriForce диаметром 50 мм в сочетании с технологией 7.1-канального объемного звучания помогают погрузиться в игровой процесс. Кардиоидный микрофон с технологией пассивного подавления шумов с точностью передает голос собеседнику.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink - этот товар вы можете купить по цене 3900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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