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Наушники JBL Wave Beam 2 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Wave Beam 2 Black

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Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 1
Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 2
Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 3
Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 4
Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 5
Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 6
Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 7
Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 1
  • Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 2
  • Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 3
  • Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 4
  • Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 5
  • Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 6
  • Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 7
  • Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702048
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
16х10х3
Вес, г.
250

Описание товара Наушники JBL Wave Beam 2 Black

Качественный звук стал еще проще — и веселее. Наушники JBL Wave Beam 2 оснащены захватывающим звуком JBL Pure Bass Sound, а также технологиями активного шумоподавления и Smart Ambient, поэтому вы сами решаете, сколько внешнего мира вы хотите слышать. Управляйте четкими, чистыми звонками без помощи рук одним касанием наушников. Используйте приложение JBL Headphones, чтобы настроить звук и язык голосовых подсказок. Легко подключайтесь к 8 устройствам Bluetooth и легко переключайтесь с одного на другое. А благодаря времени воспроизведения до 40 часов они станут отличным повседневным звуковым компаньоном.

Отзывы о товаре Наушники JBL Wave Beam 2 Black




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Описание
Качественный звук стал еще проще — и веселее. Наушники JBL Wave Beam 2 оснащены захватывающим звуком JBL Pure Bass Sound, а также технологиями активного шумоподавления и Smart Ambient, поэтому вы сами решаете, сколько внешнего мира вы хотите слышать. Управляйте четкими, чистыми звонками без помощи рук одним касанием наушников. Используйте приложение JBL Headphones, чтобы настроить звук и язык голосовых подсказок. Легко подключайтесь к 8 устройствам Bluetooth и легко переключайтесь с одного на другое. А благодаря времени воспроизведения до 40 часов они станут отличным повседневным звуковым компаньоном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Wave Beam 2 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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