Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLK) black
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLK) black
Погрузитесь в мир чистого и мощного звука с беспроводной гарнитурой JBL Tune 530BT в элегантном чёрном исполнении. Эти накладные наушники созданы для тех, кто ценит свободу движений, длительное воспроизведение и исключительное качество аудио в любой ситуации. Благодаря передовой беспроводной технологии Bluetooth версии 6.0 вы получаете стабильное и энергоэффективное соединение на расстоянии до десяти метров от источника звука. Наушники легко синхронизируются с вашим смартфоном, планшетом или ноутбуком, поддерживая все необходимые профили для передачи стереозвука и комфортного общения по телефону с функцией громкой связи. Сердцем этой модели являются динамические излучатели с диаметром мембраны 33 миллиметра, заключённые в закрытое акустическое оформление. Это инженерное решение обеспечивает глубокий, детализированный бас и кристально чистые высокие частоты across всего слышимого диапазона от 20 до 20 000 Герц. Высокая чувствительность на уровне 102 децибел и сопротивление в 30 Ом гарантируют, что вы услышите каждую ноту даже при использовании со смартфоном, без потерь в качестве и громкости. Одним из ключевых преимуществ является феноменальная автономность. Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 76 часов непрерывного звучания на одном заряде, что освобождает вас от постоянной подзарядки на несколько дней активного использования. А когда питание всё же иссякнет, всего два часа будет достаточно для полной зарядки устройства. Управление воспроизведением, громкостью и звонками интуитивно понятно и расположено прямо на чашках наушников. Модель отличается эргономичной и практичной конструкцией: складное оголовье делает гарнитуру крайне компактной для хранения и транспортировки, а удобные амбушюры мягко облегают уши, обеспечивая комфорт даже при многочасовом прослушивании. JBL Tune 530BT — это ваш идеальный спутник для путешествий, работы и отдыха, предлагающий неизменно яркие эмоции от любимой музыки и полную свободу от проводов.
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