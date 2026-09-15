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Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO)

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Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO) - фото 1
Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO) - фото 2
Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO) - фото 3
Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO) - фото 4
Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO) - фото 5
Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
  • Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO) - фото 1
  • Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO) - фото 2
  • Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO) - фото 3
  • Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO) - фото 4
  • Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO) - фото 5
  • Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 470 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 523843
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO)
3 470 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SBS
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный, оранжевый
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Время работы на одном заряде
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
100

Описание товара Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO)

Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO) Наушники TWS Hoox JAZ являются синонимом легкости, утонченного дизайна и первоклассного качества звука. Они работают как в стерео, так и в моно режиме, автоматически спариваются и гарантируют удобную посадку. Чрезвычайно элегантные и ультрасовременные аксессуары с деталями из изысканных материалов, отражающими стиль, соответствующий времени. Представляем JAZ, аббревиатуру Just Audio Zone, бренда, представляющего высококачественное воспроизведение, идеально подходящего для оптимального прослушивания.

Отзывы о товаре Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SBS
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный, оранжевый
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Время работы на одном заряде
4
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO) Наушники TWS Hoox JAZ являются синонимом легкости, утонченного дизайна и первоклассного качества звука. Они работают как в стерео, так и в моно режиме, автоматически спариваются и гарантируют удобную посадку. Чрезвычайно элегантные и ультрасовременные аксессуары с деталями из изысканных материалов, отражающими стиль, соответствующий времени. Представляем JAZ, аббревиатуру Just Audio Zone, бренда, представляющего высококачественное воспроизведение, идеально подходящего для оптимального прослушивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, леопардовый (TEJZEARHOOXBTLEO) - этот товар вы можете купить по цене 3470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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