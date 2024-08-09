Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000
Наушники TWS Creative ZEN AIR ? легкая и компактная модель белого цвета с подключением через Bluetooth. 6-часовую работу устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 60 мА·ч. Зарядный футляр со встроенной батареей емкостью 400 мА·ч увеличивает время работы до 18 ч. Управлять наушниками можно через смартфон. Для этого на него устанавливается приложение Creative. Также модель поддерживает сенсорное управление легкими касаниями корпуса. Creative ZEN AIR ? внутриканальные наушники, которые удерживаются в ушах при помощи силиконовых амбушюр. Плотный контакт наряду с режимом активного шумоподавления защищает от фоновых шумов. Благодаря защите корпуса IPX4 устройство не реагирует на капли пота и небольшой дождь. Наушники воспроизводят звук в диапазоне 20-20000 Гц, радуя сбалансированными средними и четкими высокими частотами.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 670 руб. 3 845 руб.918 руб. в СплитНаушники SBS Jaz Tws Loop, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400м...
-
В наличииЦена 3 800 руб. 10 690 руб.950 руб. в СплитНаушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитНаушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTLAV) Lavender
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитНаушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подс...
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитНаушники JBL Wave Beam 2 Black
-
В наличииЦена 3 900 руб.975 руб. в СплитНаушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитНаушники JBL Wave Beam 2, синий
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитНаушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитНаушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTWHT) white
-
В наличииЦена 4 180 руб. 7 390 руб.1045 руб. в СплитНаушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитНаушники JBL Wave Flex mint
-
В наличииЦена 4 230 руб.1058 руб. в СплитНаушники Razer Blackshark V2 X - Green
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники за свою цену, в ушах сидят нормально, но шумоизоляция не очень, помех не было, звук хороший, басов маловато, в целом для тренек нормально
Достоинства:
Комментарий:
Zen Hybrid работают в режиме sxfi. Звук там лучше. Эти tws удобней брать в поездки. Можно искать недостатки, но цена эти недостатки перекрывает. Ещё потренируюсь, вдруг решение с sxfi найдётся, тогда басов добавить получится. На сайте производителя есть база знаний, там есть ответы, в том числе, и на мои вопросы.
Достоинства:
Внешний вид, звук
Комментарий:
Очень стильные наушники, с больших запасом зарядки. Звук на 4, внешний вид на 5. Мне они понравились, самое главное не выпадают из ушей) Есть шумоподавление-это плюс, в метро спасает от шума. Покупкой довольна.
Достоинства:
Удобные, красивые
Комментарий:
Купил жене в подарок, она их сама выбрала. Мне не хватило звука, но внешний вид красивый, ей очень нравятся. зарядку держат долго, шумодав хороший, со своей задачей справляется. в ухе сидят плотно, не выпадают.
Достоинства:
Удобные, стильные
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купила дочке в подарок, ее все устраивает. Мне понравился внешний вид, наушники очень аккуратно смотрятся в ухе. Заряда хватает на долго. В режиме Ambient Mode слышно что происходит вокруг, свое рода безопасность при прослушивании наушников на улице. Покупкой довольны
Достоинства:
Красивые
Недостатки:
маркие
Комментарий:
Давно хотела белые наушники, но на практике они оказались очень маркими. Наушник смотрятся красиво, звук меня лично устроил. Удобный чехол. В ухе сидят нормально не выпадают.
Достоинства:
Красивые
Недостатки:
маркие
Комментарий:
Давно хотела белые наушники, но на практике они оказались очень маркими. Наушник смотрятся красиво, звук меня лично устроил. Удобный чехол. В ухе сидят нормально не выпадают.
Достоинства:
Красивые
Комментарий:
Удобные беспроводные наушники Creative Zen Air с красивым дизайном. Есть режим шумоподавления, купила перед отпуском тест шума от поезда прошли успешно, никаких посторонних шумов, только чистый звук фильма. Мне наушники понравились
Отзывы о товаре Наушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники за свою цену, в ушах сидят нормально, но шумоизоляция не очень, помех не было, звук хороший, басов маловато, в целом для тренек нормально
Достоинства:
Комментарий:
Zen Hybrid работают в режиме sxfi. Звук там лучше. Эти tws удобней брать в поездки. Можно искать недостатки, но цена эти недостатки перекрывает. Ещё потренируюсь, вдруг решение с sxfi найдётся, тогда басов добавить получится. На сайте производителя есть база знаний, там есть ответы, в том числе, и на мои вопросы.
Достоинства:
Внешний вид, звук
Комментарий:
Очень стильные наушники, с больших запасом зарядки. Звук на 4, внешний вид на 5. Мне они понравились, самое главное не выпадают из ушей) Есть шумоподавление-это плюс, в метро спасает от шума. Покупкой довольна.
Достоинства:
Удобные, красивые
Комментарий:
Купил жене в подарок, она их сама выбрала. Мне не хватило звука, но внешний вид красивый, ей очень нравятся. зарядку держат долго, шумодав хороший, со своей задачей справляется. в ухе сидят плотно, не выпадают.
Достоинства:
Удобные, стильные
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купила дочке в подарок, ее все устраивает. Мне понравился внешний вид, наушники очень аккуратно смотрятся в ухе. Заряда хватает на долго. В режиме Ambient Mode слышно что происходит вокруг, свое рода безопасность при прослушивании наушников на улице. Покупкой довольны
Достоинства:
Красивые
Недостатки:
маркие
Комментарий:
Давно хотела белые наушники, но на практике они оказались очень маркими. Наушник смотрятся красиво, звук меня лично устроил. Удобный чехол. В ухе сидят нормально не выпадают.
Достоинства:
Красивые
Недостатки:
маркие
Комментарий:
Давно хотела белые наушники, но на практике они оказались очень маркими. Наушник смотрятся красиво, звук меня лично устроил. Удобный чехол. В ухе сидят нормально не выпадают.
Достоинства:
Красивые
Комментарий:
Удобные беспроводные наушники Creative Zen Air с красивым дизайном. Есть режим шумоподавления, купила перед отпуском тест шума от поезда прошли успешно, никаких посторонних шумов, только чистый звук фильма. Мне наушники понравились