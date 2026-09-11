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Наушники Razer Opus X - Green Headset купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Razer Opus X - Green Headset

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Наушники Razer Opus X - Green Headset - фото 1
Наушники Razer Opus X - Green Headset - фото 2
Наушники Razer Opus X - Green Headset - фото 3
Наушники Razer Opus X - Green Headset - фото 4
Наушники Razer Opus X - Green Headset - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Razer Opus X - Green Headset - фото 1
  • Наушники Razer Opus X - Green Headset - фото 2
  • Наушники Razer Opus X - Green Headset - фото 3
  • Наушники Razer Opus X - Green Headset - фото 4
  • Наушники Razer Opus X - Green Headset - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538976
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушник, упаковка
Цвет
зеленый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х6
Вес, г.
300

Описание товара Наушники Razer Opus X - Green Headset

Гарнитура RAZER Opus X Green (RZ04-03760400-R3M1) Бесшумное погружение. Полностью погрузитесь в игру или музыку с Razer Opus X — элегантной беспроводной Bluetooth-гарнитурой с настроенными 40-мм динамиками и микрофоном. Включите активное шумоподавление ANC и наслаждайтесь звуком без отвлекающих факторов. Сокрушайте соперников в игровом режиме с низкой задержкой. Технология активного шумоподавления ANCУстраните все отвлекающие факторы с помощью технологии активного шумоподавления, которая обнаруживает и устраняет нежелательные окружающие шумы во время прослушивания вами любимых треков, просмотра фильма или игры.Bluetooth 5.0Bluetooth 5.0 с более высокой пропускной способностью, большим радиусом действия и меньшим энергопотреблением обеспечивает надежное беспроводное соединение, которое является энергоэффективным и продлевает срок службы батареи. Технология активного шумоподавления (ANC)Bluetooth 5.0Соединение с низкой задержкой 60 мс

Отзывы о товаре Наушники Razer Opus X - Green Headset




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушник, упаковка
Цвет
зеленый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Способ зарядки чехла
беспроводной
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Страна производитель
Китай
Описание
Гарнитура RAZER Opus X Green (RZ04-03760400-R3M1) Бесшумное погружение. Полностью погрузитесь в игру или музыку с Razer Opus X — элегантной беспроводной Bluetooth-гарнитурой с настроенными 40-мм динамиками и микрофоном. Включите активное шумоподавление ANC и наслаждайтесь звуком без отвлекающих факторов. Сокрушайте соперников в игровом режиме с низкой задержкой. Технология активного шумоподавления ANCУстраните все отвлекающие факторы с помощью технологии активного шумоподавления, которая обнаруживает и устраняет нежелательные окружающие шумы во время прослушивания вами любимых треков, просмотра фильма или игры.Bluetooth 5.0Bluetooth 5.0 с более высокой пропускной способностью, большим радиусом действия и меньшим энергопотреблением обеспечивает надежное беспроводное соединение, которое является энергоэффективным и продлевает срок службы батареи. Технология активного шумоподавления (ANC)Bluetooth 5.0Соединение с низкой задержкой 60 мс
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