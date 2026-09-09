Наушники Asus TUF Gaming H3 чёрно-серые (90YH028G-B1UA00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 261612
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.3
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
24х20х12
Вес, г.
613
Описание товара Наушники Asus TUF Gaming H3 чёрно-серые (90YH028G-B1UA00)
Гарнитура TUF Gaming H3 – это невероятный комфорт и прочная конструкция. Эксклюзивные 50-миллиметровые динамики Essence и герметичные акустические камеры позволят получить яркие ощущения от реалистичных аудиоэффектов в компьютерных играх. Малый вес гарнитуры обеспечивает комфорт во время длительных игровых сессий, а стальное оголовье гарантирует, что устройство выдержит все тяготы интенсивного использования.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.3
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Гарнитура TUF Gaming H3 – это невероятный комфорт и прочная конструкция. Эксклюзивные 50-миллиметровые динамики Essence и герметичные акустические камеры позволят получить яркие ощущения от реалистичных аудиоэффектов в компьютерных играх. Малый вес гарнитуры обеспечивает комфорт во время длительных игровых сессий, а стальное оголовье гарантирует, что устройство выдержит все тяготы интенсивного использования.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Asus TUF Gaming H3 чёрно-серые (90YH028G-B1UA00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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