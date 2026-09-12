Наушники JBL JR470NC (JBLJR470NCBLU) Blue
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL JR470NC (JBLJR470NCBLU) Blue
Представляем стильные и функциональные наушники JBL, выполненные в элегантном синем цвете. Эти современные накладные наушники обеспечивают высочайшее качество звука, а наличие микрофона позволяет без труда совершать звонки и управлять голосовыми командами. Одним из главных преимуществ данной модели является система активного шумоподавления, которая позволяет окунуться в мир музыки или сконцентрироваться на работе, отсекая все посторонние звуки. Наушники также предлагают гибкость в использовании благодаря их универсальности: вы можете выбрать проводное подключение через разъём jack 3.5 mm или насладиться свободой беспроводной связи через Bluetooth. Эти наушники идеально подходят для использования в пути благодаря своей складной конструкции, позволяющей компактно сложить их и легко переносить. Отсоединяемый кабель добавляет дополнительное удобство и делает транспортировку еще более простой. Наушники JBL сочетают в себе передовые технологии, комфорт и стиль, предлагая непревзойденный аудиальный опыт для любого пользователя.
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