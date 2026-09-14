Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H11) Black
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Характеристики
Описание товара Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H11) Black
Наушники Anker созданы для тех, кто ценит свободу действий и комфорт без проводов. TWS-технология обеспечивает настоящее стереозвучание без лишних кабелей, а время работы — впечатляющие 12 часов на одном заряде и целых 48 часов с зарядным кейсом. Заряжайте кейс так, как удобно — можно использовать как проводное, так и беспроводное питание. Встроенный микрофон отлично подойдёт для звонков и онлайн-общения, а система активного шумоподавления позволит полностью погрузиться в музыку даже в шумной обстановке. Внутриканальная конструкция подарит плотную посадку и изоляцию от посторонних звуков. Чёрный цвет добавит стильного акцента к вашему образу.
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