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Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H11) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H11) Black

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Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H11) Black - фото 1
Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H11) Black - фото 2
Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H11) Black - фото 3
Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H11) Black - фото 4
Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H11) Black - фото 5
Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H11) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H11) Black - фото 1
  • Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H11) Black - фото 2
  • Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H11) Black - фото 3
  • Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H11) Black - фото 4
  • Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H11) Black - фото 5
  • Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H11) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734866
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Характеристики

Бренд
Anker
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
6 пар сменных амбушюр, документация, зарядная станция-футляр, кабель USB Type-A - USB Type-C
Цвет
черный
Сопротивление
17?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
12
Время работы (с зарядным кейсом)
48
Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х6х4
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H11) Black

Наушники Anker созданы для тех, кто ценит свободу действий и комфорт без проводов. TWS-технология обеспечивает настоящее стереозвучание без лишних кабелей, а время работы — впечатляющие 12 часов на одном заряде и целых 48 часов с зарядным кейсом. Заряжайте кейс так, как удобно — можно использовать как проводное, так и беспроводное питание. Встроенный микрофон отлично подойдёт для звонков и онлайн-общения, а система активного шумоподавления позволит полностью погрузиться в музыку даже в шумной обстановке. Внутриканальная конструкция подарит плотную посадку и изоляцию от посторонних звуков. Чёрный цвет добавит стильного акцента к вашему образу.

Отзывы о товаре Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H11) Black




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Характеристики
Бренд
Anker
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
6 пар сменных амбушюр, документация, зарядная станция-футляр, кабель USB Type-A - USB Type-C
Цвет
черный
Сопротивление
17?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Развернуть
Время работы на одном заряде
12
Время работы (с зарядным кейсом)
48
Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Anker созданы для тех, кто ценит свободу действий и комфорт без проводов. TWS-технология обеспечивает настоящее стереозвучание без лишних кабелей, а время работы — впечатляющие 12 часов на одном заряде и целых 48 часов с зарядным кейсом. Заряжайте кейс так, как удобно — можно использовать как проводное, так и беспроводное питание. Встроенный микрофон отлично подойдёт для звонков и онлайн-общения, а система активного шумоподавления позволит полностью погрузиться в музыку даже в шумной обстановке. Внутриканальная конструкция подарит плотную посадку и изоляцию от посторонних звуков. Чёрный цвет добавит стильного акцента к вашему образу.
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Доставка
Отзывы


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