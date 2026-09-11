Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062)
Радиочастотная гарнитура Logitech G435 LIGHTSPEED – удобная и легкая модель, которую можно подключить к любому ПК, игровой приставке и смартфону через Bluetooth или LIGHTSPEED. Вы можете взять наушники с собой на прогулку или в компьютерный клуб, ведь заряда АКБ хватит на 18 часов. Удобное оголовье легко регулируется и мало весит, а наушники дополнены приятным эффектом памяти. Устройство Logitech G435 LIGHTSPEED совместимо с системами Dolby Atmos и Windows Sonic, позволяя вам ощутить громкий объемный звук с эффектом присутствия. В играх такая акустика поможет быстро вычислить расположение противника и легче держать все под контролем. Чувствительный микрофон передает голос не хуже профессиональной микрофонной стойки на компьютерном столе. Регулятор и кнопка включения расположены рядом с ухом, благодаря чему вам не придется отвлекаться от игрового процесса.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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