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Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062)

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Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062) - фото 1
Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062) - фото 2
Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062) - фото 3
Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062) - фото 4
Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062) - фото 5
Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062) - фото 6
Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062) - фото 7
Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062) - фото 8
Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
  • Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062) - фото 1
  • Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062) - фото 2
  • Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062) - фото 3
  • Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062) - фото 4
  • Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062) - фото 5
  • Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062) - фото 6
  • Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062) - фото 7
  • Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062) - фото 8
  • Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540544
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Конструкция
накладные
Подключение
беспроводное
Цвет
розовый, синий
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х8
Вес, г.
400

Описание товара Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062)

Радиочастотная гарнитура Logitech G435 LIGHTSPEED – удобная и легкая модель, которую можно подключить к любому ПК, игровой приставке и смартфону через Bluetooth или LIGHTSPEED. Вы можете взять наушники с собой на прогулку или в компьютерный клуб, ведь заряда АКБ хватит на 18 часов. Удобное оголовье легко регулируется и мало весит, а наушники дополнены приятным эффектом памяти. Устройство Logitech G435 LIGHTSPEED совместимо с системами Dolby Atmos и Windows Sonic, позволяя вам ощутить громкий объемный звук с эффектом присутствия. В играх такая акустика поможет быстро вычислить расположение противника и легче держать все под контролем. Чувствительный микрофон передает голос не хуже профессиональной микрофонной стойки на компьютерном столе. Регулятор и кнопка включения расположены рядом с ухом, благодаря чему вам не придется отвлекаться от игрового процесса.

Отзывы о товаре Наушники Logitech G435 синий/розовый (981-001062)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Конструкция
накладные
Подключение
беспроводное
Цвет
розовый, синий
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Радиочастотная гарнитура Logitech G435 LIGHTSPEED – удобная и легкая модель, которую можно подключить к любому ПК, игровой приставке и смартфону через Bluetooth или LIGHTSPEED. Вы можете взять наушники с собой на прогулку или в компьютерный клуб, ведь заряда АКБ хватит на 18 часов. Удобное оголовье легко регулируется и мало весит, а наушники дополнены приятным эффектом памяти. Устройство Logitech G435 LIGHTSPEED совместимо с системами Dolby Atmos и Windows Sonic, позволяя вам ощутить громкий объемный звук с эффектом присутствия. В играх такая акустика поможет быстро вычислить расположение противника и легче держать все под контролем. Чувствительный микрофон передает голос не хуже профессиональной микрофонной стойки на компьютерном столе. Регулятор и кнопка включения расположены рядом с ухом, благодаря чему вам не придется отвлекаться от игрового процесса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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