Наушники Creative ZEN Air Plus (TWS) 51EF1100AA000
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Характеристики
Описание товара Наушники Creative ZEN Air Plus (TWS) 51EF1100AA000
Представляем наушники Creative – идеальное сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Эти внутриканальные наушники выполнены в элегантном сером цвете, подчеркивающем их современный облик. Они оснащены встроенным микрофоном, который обеспечивает четкую передачу голоса во время звонков или видеоконференций. Поддержка технологии Apt-X гарантирует высококачественное беспроводное аудио при использовании Bluetooth-соединения, сохраняя все нюансы звука без задержек и искажений. Активная система шумоподавления обеспечивает погружение в мир музыки, надежно блокируя внешние шумы и создавая идеальные условия для прослушивания в любых условиях. Наушники Creative оснащены прочной конструкцией, однако они не имеют складной функции, что делает их более устойчивыми и долговечными. Отсутствие проводов добавляет удобства, позволяя свободно передвигаться без ограничений. Эти беспроводные наушники от Creative – отличный выбор для тех, кто ценит качество звука, современный дизайн и надежность!
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