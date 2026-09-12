Top.Mail.Ru
Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 1
Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 2
Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 3
Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 4
Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 5
Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 6
Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 1
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 2
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 3
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 4
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 5
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 6
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702310
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х5
Вес, г.
565

Описание товара Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ)

Беспроводные/проводные наушники Honor Choice Headphones Pro с сертификацией Hi-Res воспроизводят аудио высокой четкости. Они представлены в черном цвете. Технология адаптивного шумоподавления до 40 дБ заглушает отвлекающие звуки в шумной обстановке. Три микрофона точно передают голос при разговорах. Режим с низкой задержкой звука обеспечивает комфорт в играх. Время работы наушников без подзарядки составляет 80 часов.

Отзывы о товаре Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
80
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводные/проводные наушники Honor Choice Headphones Pro с сертификацией Hi-Res воспроизводят аудио высокой четкости. Они представлены в черном цвете. Технология адаптивного шумоподавления до 40 дБ заглушает отвлекающие звуки в шумной обстановке. Три микрофона точно передают голос при разговорах. Режим с низкой задержкой звука обеспечивает комфорт в играх. Время работы наушников без подзарядки составляет 80 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...