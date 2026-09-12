Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ)
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702310
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х5
Вес, г.
565
Описание товара Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ)
Беспроводные/проводные наушники Honor Choice Headphones Pro с сертификацией Hi-Res воспроизводят аудио высокой четкости. Они представлены в черном цвете. Технология адаптивного шумоподавления до 40 дБ заглушает отвлекающие звуки в шумной обстановке. Три микрофона точно передают голос при разговорах. Режим с низкой задержкой звука обеспечивает комфорт в играх. Время работы наушников без подзарядки составляет 80 часов.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
80
Страна производитель
Китай
Беспроводные/проводные наушники Honor Choice Headphones Pro с сертификацией Hi-Res воспроизводят аудио высокой четкости. Они представлены в черном цвете. Технология адаптивного шумоподавления до 40 дБ заглушает отвлекающие звуки в шумной обстановке. Три микрофона точно передают голос при разговорах. Режим с низкой задержкой звука обеспечивает комфорт в играх. Время работы наушников без подзарядки составляет 80 часов.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
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