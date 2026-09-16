Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMBEG) Beige
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб.
В наличии
Код товара: 701430
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 980 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х3х2
Вес, г.
57
Описание товара Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMBEG) Beige
Наушники TWS JBL WAVE BEAM комфортно располагаются в слуховом канале благодаря обтекаемой форме и мягким силиконовым вкладышам. Динамические излучатели с диаметром мембраны 8 мм формируют реалистичный звук при прослушивании музыки и просмотре видео. Интегрированный микрофон гарантирует чистую передачу речи при общении. Технология шумоподавления Smart Ambient предоставляет контроль происходящего вокруг.
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Наушники TWS JBL WAVE BEAM комфортно располагаются в слуховом канале благодаря обтекаемой форме и мягким силиконовым вкладышам. Динамические излучатели с диаметром мембраны 8 мм формируют реалистичный звук при прослушивании музыки и просмотре видео. Интегрированный микрофон гарантирует чистую передачу речи при общении. Технология шумоподавления Smart Ambient предоставляет контроль происходящего вокруг.
Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMBEG) Beige - данный товар вы можете купить по цене 2980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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