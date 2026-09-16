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Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMBEG) Beige купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMBEG) Beige

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Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMBEG) Beige - фото 7
Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMBEG) Beige - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMBEG) Beige - фото 1
  • Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMBEG) Beige - фото 2
  • Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMBEG) Beige - фото 3
  • Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMBEG) Beige - фото 4
  • Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMBEG) Beige - фото 5
  • Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMBEG) Beige - фото 6
  • Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMBEG) Beige - фото 7
  • Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMBEG) Beige - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 701430
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMBEG) Beige
2 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
12х3х2
Вес, г.
57

Описание товара Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMBEG) Beige

Наушники TWS JBL WAVE BEAM комфортно располагаются в слуховом канале благодаря обтекаемой форме и мягким силиконовым вкладышам. Динамические излучатели с диаметром мембраны 8 мм формируют реалистичный звук при прослушивании музыки и просмотре видео. Интегрированный микрофон гарантирует чистую передачу речи при общении. Технология шумоподавления Smart Ambient предоставляет контроль происходящего вокруг.

Отзывы о товаре Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMBEG) Beige




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники TWS JBL WAVE BEAM комфортно располагаются в слуховом канале благодаря обтекаемой форме и мягким силиконовым вкладышам. Динамические излучатели с диаметром мембраны 8 мм формируют реалистичный звук при прослушивании музыки и просмотре видео. Интегрированный микрофон гарантирует чистую передачу речи при общении. Технология шумоподавления Smart Ambient предоставляет контроль происходящего вокруг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMBEG) Beige - данный товар вы можете купить по цене 2980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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