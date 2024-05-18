Наушники Sennheiser Epos PC 8 USB black (1000432/504197)

Источник: Я ндекс Маркет

Ирина Ч.



У меня это уже третья гарнитура PC 8. Первая ещё работает, вторую покупала в запас, на замену, если первая сломается. Но подруге срочно нужна была на работе, в кол-центре, продала ей. Она спрашивала позже, что за модель. В кол-центре прослушивали записи и признали качество звука разговора моей подруги самым лучшим. А тут увидела, что у моей любимой гарнитуры меняется бренд, испугалась, что больше не смогу купить такие же, сделала заказ у этого продавца, надеясь купить остатки прошлых партий. Но пришла гарнитура, у которой полностью и во всех местах изменён бренд на Epos. В компьютере тоже определяются, как Epos. Во всем остальном никаких существенных изменений нет (кроме пары мелких улучшений). Но главное, чему я безумно рада, - звук ничуть не изменился, я сравнивала на полной громкости старые и новые наушники, как на любимой песне, так и на подкастах. Также в Скайпе сверила микрофоны. Никаких различий. Либо различия есть, но моё ухо не способно их уловить, хоть я и меломанка с высокими запросами к качеству звука. Рекомендую к покупке.