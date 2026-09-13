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Наушники Edifier H9 Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Edifier H9 Grey

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Наушники Edifier H9 Grey - фото 1
Наушники Edifier H9 Grey - фото 2
Наушники Edifier H9 Grey - фото 3
Наушники Edifier H9 Grey - фото 4
Наушники Edifier H9 Grey - фото 5
Наушники Edifier H9 Grey - фото 6
Наушники Edifier H9 Grey - фото 7
Наушники Edifier H9 Grey - фото 8
Наушники Edifier H9 Grey - фото 9
Наушники Edifier H9 Grey - фото 10
Наушники Edifier H9 Grey - фото 11
Наушники Edifier H9 Grey - фото 12
Наушники Edifier H9 Grey - фото 13
Наушники Edifier H9 Grey - фото 14
Наушники Edifier H9 Grey - фото 15
Наушники Edifier H9 Grey - фото 16
Наушники Edifier H9 Grey - фото 17
Наушники Edifier H9 Grey - фото 18
Наушники Edifier H9 Grey - фото 19
Наушники Edifier H9 Grey - фото 20
Наушники Edifier H9 Grey - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Edifier H9 Grey - фото 1
  • Наушники Edifier H9 Grey - фото 2
  • Наушники Edifier H9 Grey - фото 3
  • Наушники Edifier H9 Grey - фото 4
  • Наушники Edifier H9 Grey - фото 5
  • Наушники Edifier H9 Grey - фото 6
  • Наушники Edifier H9 Grey - фото 7
  • Наушники Edifier H9 Grey - фото 8
  • Наушники Edifier H9 Grey - фото 9
  • Наушники Edifier H9 Grey - фото 10
  • Наушники Edifier H9 Grey - фото 11
  • Наушники Edifier H9 Grey - фото 12
  • Наушники Edifier H9 Grey - фото 13
  • Наушники Edifier H9 Grey - фото 14
  • Наушники Edifier H9 Grey - фото 15
  • Наушники Edifier H9 Grey - фото 16
  • Наушники Edifier H9 Grey - фото 17
  • Наушники Edifier H9 Grey - фото 18
  • Наушники Edifier H9 Grey - фото 19
  • Наушники Edifier H9 Grey - фото 20
  • Наушники Edifier H9 Grey - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706250
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Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
23х20х6
Вес, г.
520

Описание товара Наушники Edifier H9 Grey

Гарнитура Edifier H9 представляет собой сочетание комфорта и функциональности. Выполненная в элегантном слоновой кости цвете, она станет стильным дополнением к вашему образу. Беспроводные наушники обеспечивают свободу от проводов и позволяют наслаждаться музыкой без ограничений. Bluetooth-соединение гарантирует быстрое и надежное подключение к вашему устройству. Регулятор громкости на наушниках позволяет легко управлять уровнем звука, не отвлекаясь от прослушивания музыки или общения. Встроенный микрофон обеспечивает удобство использования гарнитуры в качестве средства связи. Мониторные наушники обеспечивают качественное звучание и комфорт при длительном использовании. Крепление оголовье гарантирует надежную фиксацию наушников на голове и удобство ношения. Выбирая гарнитуру Edifier H9, вы получаете стильный аксессуар, обеспечивающий комфорт и функциональность в использовании.

Отзывы о товаре Наушники Edifier H9 Grey




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Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Наушники
Описание
Гарнитура Edifier H9 представляет собой сочетание комфорта и функциональности. Выполненная в элегантном слоновой кости цвете, она станет стильным дополнением к вашему образу. Беспроводные наушники обеспечивают свободу от проводов и позволяют наслаждаться музыкой без ограничений. Bluetooth-соединение гарантирует быстрое и надежное подключение к вашему устройству. Регулятор громкости на наушниках позволяет легко управлять уровнем звука, не отвлекаясь от прослушивания музыки или общения. Встроенный микрофон обеспечивает удобство использования гарнитуры в качестве средства связи. Мониторные наушники обеспечивают качественное звучание и комфорт при длительном использовании. Крепление оголовье гарантирует надежную фиксацию наушников на голове и удобство ношения. Выбирая гарнитуру Edifier H9, вы получаете стильный аксессуар, обеспечивающий комфорт и функциональность в использовании.
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Отзывы


Наушники Edifier H9 Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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