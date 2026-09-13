Наушники Huawei FreeBuds SE 3 (55037990) Beige
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Huawei FreeBuds SE 3 (55037990) Beige
Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE 3 — это TWS Bluetooth-наушники с зарядным чехлом. Они относятся к наушникам полуоткрытого типа и обеспечивают комфорт при ношении. HUAWEI FreeBuds SE 3 поддерживают подключение к Bluetooth-устройствам, таким как телефоны и планшеты, для выполнения голосовых вызовов и воспроизведения аудио. Наушники оснащены динамическим излучателем 10 мм и микрофоном, обеспечивающим качественное шумоподавление во время вызовов. Благодаря высокой энергоэффективности и батарее емкостью 41 мАч они обеспечивают длительное время автономной работы при использовании совместно с зарядным чехлом.
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