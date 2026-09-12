Наушники Fiio FF1 Black 80003354
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Fiio FF1 Black 80003354
Наушники Fiio — это высококачественное звуковое решение для ценителей чистого и погружающего звучания. Эти стильные черные вкладыши оснащены рядом характеристик, которые делают их использование максимально удобным. Они подключаются через проводное соединение, обеспечивая стабильную передачу сигнала без потерь качества. Длина кабеля составляет 1,2 метра, что позволяет с комфортом использовать наушники в самых разных условиях, будь то на улице или в дороге. Одним из важных преимуществ этих наушников является наличие микрофона, который позволяет не только слушать музыку, но и совершать телефонные звонки с четким звуком. Кроме того, отсоединяемый кабель предоставляет пользователю дополнительную гибкость и удобство в эксплуатации, облегчая замену кабеля в случае необходимости. Наушники оснащены стандартным разъёмом jack 3.5 mm, который совместим с большинством современных устройств, включая смартфоны, планшеты и ноутбуки. Бренд Fiio известен своим вниманием к деталям и качеству звука, что делает данные наушники отличным выбором для тех, кто ценит надежность и хочет наслаждаться любимыми треками в высоком качестве.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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