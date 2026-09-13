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Наушники HyperX Cirro Buds Pro (727A7AA) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники HyperX Cirro Buds Pro (727A7AA) White

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Наушники HyperX Cirro Buds Pro (727A7AA) White - фото 1
Наушники HyperX Cirro Buds Pro (727A7AA) White - фото 2
Наушники HyperX Cirro Buds Pro (727A7AA) White - фото 3
Наушники HyperX Cirro Buds Pro (727A7AA) White - фото 4
Наушники HyperX Cirro Buds Pro (727A7AA) White - фото 5
Наушники HyperX Cirro Buds Pro (727A7AA) White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники HyperX Cirro Buds Pro (727A7AA) White - фото 1
  • Наушники HyperX Cirro Buds Pro (727A7AA) White - фото 2
  • Наушники HyperX Cirro Buds Pro (727A7AA) White - фото 3
  • Наушники HyperX Cirro Buds Pro (727A7AA) White - фото 4
  • Наушники HyperX Cirro Buds Pro (727A7AA) White - фото 5
  • Наушники HyperX Cirro Buds Pro (727A7AA) White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704332
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Характеристики

Бренд
HyperX
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
бежевый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х4
Вес, г.
162

Описание товара Наушники HyperX Cirro Buds Pro (727A7AA) White

HyperX Cirro Buds Pro Tan — это компактные внутриканальные наушники для игр на смартфонах и на других устройствах. У них есть система активного шумоподавления, а для подключения используется Bluetooth-технология с минимальной задержкой. Плюс к тому, девайс защищен от попадания воды, встроенная батарея долго обходится без подзарядки. Кроме этого, в комплекте есть зарядный кейс, в котором удобно хранить устройство. В гарнитуре HyperX Cirro Buds Pro Tan есть два встроенных микрофона, которые четко улавливают посторонние звуки и хорошо блокируют их, чтобы вы могли слушать музыку или спокойно сосредоточиться на игре и не отвлекаться. Режим Ambient Sound Еще его называют “Окружающий звук” и главная особенность этой функции в том, что она позволяет прекрасно слышать все, что происходит вокруг не снимая наушники. Ambient Sound будет полезен в ситуациях, например когда вы ждёте свой рейс в аэропорте или просто переходите дорогу на улице. Беспроводное подключение и игровой режим В Cirro Buds Pro True Wireless используется технология Bluetooth 5.2 для беспроводного подключения. Благодаря этому девайс совместим с разными платформами и его будет легко подсоединить к любой из них. Плюс у гарнитуры есть игровой режим, который заметно снижает задержку при передаче сигнала, до 90 мс. Отличный показатель. Защита от влаги Эти внутриканальные наушники хорошо защищены от попадания влаги, по стандарту IPX4, за счет чего девайсом можно пользоваться например в спортивном зале. А еще в комплекте есть небольшой футляр (зарядный кейс), в котором можно хранить устройство дома или пока вы находитесь в пути. Автономная батарея и быстрая зарядка Полного заряда аккумулятора вполне хватит на 35 часов работы наушников. Плюс к тому, вы можете воспользоваться функцией быстрой подзарядки, которая позволяет зарядить батарею на 50% всего за 15 минут. Полная зарядка займет около 40 минут. Неплохо, очень неплохо.

Отзывы о товаре Наушники HyperX Cirro Buds Pro (727A7AA) White




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Характеристики
Бренд
HyperX
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
бежевый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Описание
HyperX Cirro Buds Pro Tan — это компактные внутриканальные наушники для игр на смартфонах и на других устройствах. У них есть система активного шумоподавления, а для подключения используется Bluetooth-технология с минимальной задержкой. Плюс к тому, девайс защищен от попадания воды, встроенная батарея долго обходится без подзарядки. Кроме этого, в комплекте есть зарядный кейс, в котором удобно хранить устройство. В гарнитуре HyperX Cirro Buds Pro Tan есть два встроенных микрофона, которые четко улавливают посторонние звуки и хорошо блокируют их, чтобы вы могли слушать музыку или спокойно сосредоточиться на игре и не отвлекаться. Режим Ambient Sound Еще его называют “Окружающий звук” и главная особенность этой функции в том, что она позволяет прекрасно слышать все, что происходит вокруг не снимая наушники. Ambient Sound будет полезен в ситуациях, например когда вы ждёте свой рейс в аэропорте или просто переходите дорогу на улице. Беспроводное подключение и игровой режим В Cirro Buds Pro True Wireless используется технология Bluetooth 5.2 для беспроводного подключения. Благодаря этому девайс совместим с разными платформами и его будет легко подсоединить к любой из них. Плюс у гарнитуры есть игровой режим, который заметно снижает задержку при передаче сигнала, до 90 мс. Отличный показатель. Защита от влаги Эти внутриканальные наушники хорошо защищены от попадания влаги, по стандарту IPX4, за счет чего девайсом можно пользоваться например в спортивном зале. А еще в комплекте есть небольшой футляр (зарядный кейс), в котором можно хранить устройство дома или пока вы находитесь в пути. Автономная батарея и быстрая зарядка Полного заряда аккумулятора вполне хватит на 35 часов работы наушников. Плюс к тому, вы можете воспользоваться функцией быстрой подзарядки, которая позволяет зарядить батарею на 50% всего за 15 минут. Полная зарядка займет около 40 минут. Неплохо, очень неплохо.
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Отзывы


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