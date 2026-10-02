Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242)
Наушники TWS Ugreen HITUNE X6 с футуристичным дизайном и элегантным черно-серым цветом подарят максимальный комфорт при прослушивании музыки, ведении разговоров по телефону или прохождении игр на мобильном устройстве. Особенностью этой модели стала поддержка системы активного шумоподавления, при активации которой вы не будете слышать никаких звуков окружающего мира, что особенно актуально при движении в метро, прогулке по оживленной улице или поездке на велосипеде. Полностью беспроводная конструкция подарит свободу в движениях и возможность заниматься чем угодно в процессе прослушивания музыки. Наушники TWS Ugreen HITUNE X6 гарантируют комфортную посадку в ушах за счет силиконовых внутриканальных амбушюр. В этой гарнитуре можно часами напролет слушать музыку, не испытывая неудобств. Подключиться к любому смартфону, планшету, плееру или прочей цифровой технике можно при помощи передовой технологии Bluetooth 5.1 с радиусом действия 10 метров и стабильной передачей аудиосигнала без задержек.
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