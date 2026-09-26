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Наушники Acer OHR304 (ZL.HDSEE.00B) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Acer OHR304 (ZL.HDSEE.00B) Black

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Наушники Acer OHR304 (ZL.HDSEE.00B) Black - фото 1
Наушники Acer OHR304 (ZL.HDSEE.00B) Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Acer OHR304 (ZL.HDSEE.00B) Black - фото 1
  • Наушники Acer OHR304 (ZL.HDSEE.00B) Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741492
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
25
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х11
Вес, г.
490

Описание товара Наушники Acer OHR304 (ZL.HDSEE.00B) Black

Acer OHR304 — практичный выбор, если вам нужна универсальная гарнитура для повседневных задач: работы, игр, мультимедиа. Она сочетает базовое качество звука, полезные функции (ANC, гибкое подключение) и комфорт при долгом ношении. Но если вы аудиофил и ждёте от звука максимальной детализации, стоит присмотреться к специализированным моделям.



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Отзывы о товаре Наушники Acer OHR304 (ZL.HDSEE.00B) Black




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Развернуть
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
25
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Acer OHR304 — практичный выбор, если вам нужна универсальная гарнитура для повседневных задач: работы, игр, мультимедиа. Она сочетает базовое качество звука, полезные функции (ANC, гибкое подключение) и комфорт при долгом ношении. Но если вы аудиофил и ждёте от звука максимальной детализации, стоит присмотреться к специализированным моделям.


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Отзывы


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