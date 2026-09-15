Наушники SBS TWS URBAN PRO, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 300мАч, белый (TEEARTWSURBPROBTW)
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Характеристики
Описание товара Наушники SBS TWS URBAN PRO, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 300мАч, белый (TEEARTWSURBPROBTW)
Наушники SBS – это современное решение для любителей качественного звука и максимального комфорта. Беспроводные внутриканальные наушники оснащены встроенным микрофоном, что делает их идеальными для разговоров и использования в различных ситуациях. Подключение через Bluetooth обеспечивает стабильное и быстрое соединение с устройствами, а эргономичный дизайн в белом цвете добавляет стиля и утончённости. Эти наушники поддерживают зарядку через USB Type-C и могут заряжаться как беспроводным, так и проводным способом, что значительно увеличивает удобство использования. Время работы составляет до 20 часов вместе с зарядным кейсом, что позволяет наслаждаться любимой музыкой или аудиокнигами без постоянной необходимости в подзарядке. Бренд SBS славится качественной продукцией, и эти наушники не стали исключением, предлагая отменное качество звука и комфорт в использовании для любого аудиофила.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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