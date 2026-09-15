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Наушники SBS TWS URBAN PRO, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 300мАч, белый (TEEARTWSURBPROBTW) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники SBS TWS URBAN PRO, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 300мАч, белый (TEEARTWSURBPROBTW)

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Наушники SBS TWS URBAN PRO, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 300мАч, белый (TEEARTWSURBPROBTW) - фото 1
Наушники SBS TWS URBAN PRO, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 300мАч, белый (TEEARTWSURBPROBTW) - фото 2
Наушники SBS TWS URBAN PRO, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 300мАч, белый (TEEARTWSURBPROBTW) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
  • Наушники SBS TWS URBAN PRO, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 300мАч, белый (TEEARTWSURBPROBTW) - фото 1
  • Наушники SBS TWS URBAN PRO, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 300мАч, белый (TEEARTWSURBPROBTW) - фото 2
  • Наушники SBS TWS URBAN PRO, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 300мАч, белый (TEEARTWSURBPROBTW) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 523838
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники SBS TWS URBAN PRO, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 300мАч, белый (TEEARTWSURBPROBTW)
3 100 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SBS
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Время работы (с зарядным кейсом)
20
Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
100

Описание товара Наушники SBS TWS URBAN PRO, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 300мАч, белый (TEEARTWSURBPROBTW)

Наушники SBS – это современное решение для любителей качественного звука и максимального комфорта. Беспроводные внутриканальные наушники оснащены встроенным микрофоном, что делает их идеальными для разговоров и использования в различных ситуациях. Подключение через Bluetooth обеспечивает стабильное и быстрое соединение с устройствами, а эргономичный дизайн в белом цвете добавляет стиля и утончённости. Эти наушники поддерживают зарядку через USB Type-C и могут заряжаться как беспроводным, так и проводным способом, что значительно увеличивает удобство использования. Время работы составляет до 20 часов вместе с зарядным кейсом, что позволяет наслаждаться любимой музыкой или аудиокнигами без постоянной необходимости в подзарядке. Бренд SBS славится качественной продукцией, и эти наушники не стали исключением, предлагая отменное качество звука и комфорт в использовании для любого аудиофила.

Отзывы о товаре Наушники SBS TWS URBAN PRO, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 300мАч, белый (TEEARTWSURBPROBTW)




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Характеристики
Бренд
SBS
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Время работы (с зарядным кейсом)
20
Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники SBS – это современное решение для любителей качественного звука и максимального комфорта. Беспроводные внутриканальные наушники оснащены встроенным микрофоном, что делает их идеальными для разговоров и использования в различных ситуациях. Подключение через Bluetooth обеспечивает стабильное и быстрое соединение с устройствами, а эргономичный дизайн в белом цвете добавляет стиля и утончённости. Эти наушники поддерживают зарядку через USB Type-C и могут заряжаться как беспроводным, так и проводным способом, что значительно увеличивает удобство использования. Время работы составляет до 20 часов вместе с зарядным кейсом, что позволяет наслаждаться любимой музыкой или аудиокнигами без постоянной необходимости в подзарядке. Бренд SBS славится качественной продукцией, и эти наушники не стали исключением, предлагая отменное качество звука и комфорт в использовании для любого аудиофила.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники SBS TWS URBAN PRO, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 300мАч, белый (TEEARTWSURBPROBTW) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3100 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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