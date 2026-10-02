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Наушники Creative OUTLIER FREE+ (Зеленые) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Creative OUTLIER FREE+ (Зеленые)

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Наушники Creative OUTLIER FREE+ (Зеленые) - фото 2
Наушники Creative OUTLIER FREE+ (Зеленые) - фото 3
Наушники Creative OUTLIER FREE+ (Зеленые) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники Creative OUTLIER FREE+ (Зеленые) - фото 1
  • Наушники Creative OUTLIER FREE+ (Зеленые) - фото 2
  • Наушники Creative OUTLIER FREE+ (Зеленые) - фото 3
  • Наушники Creative OUTLIER FREE+ (Зеленые) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644471
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Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
зеленый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0.6
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
150

Описание товара Наушники Creative OUTLIER FREE+ (Зеленые)

С наушниками Creative Outlier Free+, которые не закрывают уши, вы сможете покорять мир, не пропуская ни одного шороха, а теперь еще и с регулируемыми преобразователями, которые адаптируются к контурам ваших ушей. Вместе с 10?часовым временем автономной работы, Bluetooth 5.3, сертификатом водонепроницаемости IPX5 и двумя цветовыми решениями вы сможете наслаждаться абсолютной свободой в любое время и в любом месте.

Отзывы о товаре Наушники Creative OUTLIER FREE+ (Зеленые)




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Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
зеленый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0.6
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
10
Страна производитель
Китай
Описание
С наушниками Creative Outlier Free+, которые не закрывают уши, вы сможете покорять мир, не пропуская ни одного шороха, а теперь еще и с регулируемыми преобразователями, которые адаптируются к контурам ваших ушей. Вместе с 10?часовым временем автономной работы, Bluetooth 5.3, сертификатом водонепроницаемости IPX5 и двумя цветовыми решениями вы сможете наслаждаться абсолютной свободой в любое время и в любом месте.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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