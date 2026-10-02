Наушники Creative OUTLIER FREE+ (Зеленые)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644471
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
зеленый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0.6
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
150
Описание товара Наушники Creative OUTLIER FREE+ (Зеленые)
С наушниками Creative Outlier Free+, которые не закрывают уши, вы сможете покорять мир, не пропуская ни одного шороха, а теперь еще и с регулируемыми преобразователями, которые адаптируются к контурам ваших ушей. Вместе с 10?часовым временем автономной работы, Bluetooth 5.3, сертификатом водонепроницаемости IPX5 и двумя цветовыми решениями вы сможете наслаждаться абсолютной свободой в любое время и в любом месте.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
зеленый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0.6
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
10
Страна производитель
Китай
С наушниками Creative Outlier Free+, которые не закрывают уши, вы сможете покорять мир, не пропуская ни одного шороха, а теперь еще и с регулируемыми преобразователями, которые адаптируются к контурам ваших ушей. Вместе с 10?часовым временем автономной работы, Bluetooth 5.3, сертификатом водонепроницаемости IPX5 и двумя цветовыми решениями вы сможете наслаждаться абсолютной свободой в любое время и в любом месте.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Creative OUTLIER FREE+ (Зеленые) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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