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Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475)

2 Отзывы
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Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475) - фото 1
Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475) - фото 2
Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475) - фото 3
Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475) - фото 4
Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475) - фото 5
Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
  • Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475) - фото 1
  • Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475) - фото 2
  • Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475) - фото 3
  • Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475) - фото 4
  • Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475) - фото 5
  • Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
2 030 руб.  2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 203227
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х15
Вес, г.
425

Описание товара Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475)

Описание товара Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475) Идеальная гарнитура для повседневного использования, легко подключаемая к порту USB-A по технологии Plug-and-play. Микрофон с функцией шумоподавления снижает фоновый шум, обеспечивая чистое звучание для голосовой связи по протоколу VoIP и звонков Skype.

Отзывы о товаре Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475)

Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники, звук чистый, без шумов, микрофон записывает чисто, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Элла К.

Достоинства:


Комментарий:
Гарнитура работает отлично, удобная, не давит



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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475) Идеальная гарнитура для повседневного использования, легко подключаемая к порту USB-A по технологии Plug-and-play. Микрофон с функцией шумоподавления снижает фоновый шум, обеспечивая чистое звучание для голосовой связи по протоколу VoIP и звонков Skype.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники, звук чистый, без шумов, микрофон записывает чисто, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Элла К.

Достоинства:


Комментарий:
Гарнитура работает отлично, удобная, не давит


Гарнитура Logitech H340 USB черный (981-000475) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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