Наушники Philips TAH5209BK/00 черный
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Характеристики
Описание товара Наушники Philips TAH5209BK/00 черный
Наушники Philips — это сочетание элегантности и функциональности, идеально подходящее для поклонников качественного звука и стиля. Эти накладные беспроводные наушники в строгом черном цвете не только выглядят современно, но и обеспечивают комфортную посадку благодаря своей складной конструкции, что делает их удобными для переноски и хранения. Оснащенные встроенным микрофоном, наушники Philips позволяют легко принимать звонки и общаться без использования рук. Поддержка Bluetooth-соединения обеспечивает беспроводную свободу, так что вы можете наслаждаться любимой музыкой, не стесняясь проводами. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, наушники обладают хорошей звукоизоляцией, а их главное преимущество — это длительное время работы: до 65 часов на одном заряде. Это делает их идеальными для длительных путешествий или интенсивного использования без необходимости частой подзарядки. С сопротивлением 32? эти наушники обеспечивают надежное и чистое звучание, подчеркивая как высокие, так и низкие частоты. Philips снова оправдывает свое имя, предлагая качественные, стильные и доступные по цене наушники, подходящие для разнообразных нужд своих пользователей.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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